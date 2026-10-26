Wielosezonowy wentylator Xiaomi Mijia DC Inverter
Xiaomi Mijia DC Inverter (źródło: Xiaomi)
Xiaomi

Nowy wentylator Xiaomi przyda się nie tylko latem

Natalia Kania-Kuc·
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Nowy wentylator Xiaomi przyda się nie tylko latem

Xiaomi zapowiedziało nowy wentylator, który będzie przydatny nie tylko latem. Szereg inteligentnych funkcji ułatwi codzienne zarządzanie sprzętem.

Ten nowy wentylator Xiaomi to jeden sprzęt na dwa kłopoty

W marcu 2026 roku wspominaliśmy o nowym klimatyzatorze Xiaomi Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP, który dzięki inteligentnym funkcjom i wbudowanym radarom wykrywa osoby będące w pomieszczeniu i dostosowuje nawiew do ich indywidualnych potrzeb. Teraz chiński producent zaanonsował kolejny smart sprzęt zapewniający grzanie i chłodzenie.

Xiaomi Mijia DC Inverter to nowy, wielosezonowy wentylator wieżowy, który w zależności od potrzeb użytkownika może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać powietrze w pomieszczeniu. Urządzenie ma konstrukcję o cylindrycznym, wieżowym kształcie, osadzonym na płaskiej podstawie o średnicy 30 centymetrów. Całość przybrała dość nowoczesną, kompaktową, minimalistyczną formę i produkowany jest w czarnej, szarej i białej odsłonie, dzięki czemu sprzęt mógłby wpasować się w różnorodne przestrzenie.

Wielosezonowy wentylator Xiaomi Mijia DC Inverter
Xiaomi Mijia DC Inverter (źródło: Xiaomi)

Jeśli chodzi o funkcjonalność, Xiaomi Mijia DC Inverter oferuje moc 2200 W, ceramiczny element grzejny PTC oraz przepływ objętościowy na poziomie 357 m3/h. Ponadto, jak wspomina Notebookcheck, wentylator generuje nadmuch powietrza o zasięgu do 10 metrów z zakresem oscylacji 150º podczas chłodzenia lub do 2 metrów z zakresem oscylacji 20º w czasie grzania. Warto dodać, że użytkownik za pośrednictwem aplikacji Mi Home, połączonej z wentylatorem, może regulować kąt nawiewu chłodzącego w zakresie od 30º do 150º, a także dostosowywać grzanie korzystając ze 100 różnych poziomów grzania.

Dodatkowo Mijia DC Inverter został wyposażony w inteligentny termostat odpowiedzialny za utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w zakresie od 18ºC do 28ºC, a także 12-godzinny timer, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz funkcję blokady dziecięcej. Na górnej części urządzenia ulokowano panel sterowania, diody LED i wyświetlacz, z którego można odczytać m.in. temperaturę. Urządzenie ma również filtr zatrzymujący kurz i włosy oraz obudowę ognioodporną.

Wielosezonowy wentylator Xiaomi Mijia DC Inverter
Xiaomi Mijia DC Inverter (źródło: Xiaomi)

Wielosezonowy wentylator Xiaomi Mijia DC Inverter – dostępność i cena

Xiaomi Mijia DC Inverter jest już dostępny na chińskim rynku. Nowy wielosezonowy wentylator wyceniono na 799 juanów (~ 470 złotych). Na ten moment nie wiadomo, czy sprzęt ten trafi do Europy.

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