To może być fajny tablet. Wszystko zależy od jednej kwestii

Czy to możliwe, że wiedząc na temat jakiegoś urządzenia niemalże wszystko, jeden element układanki może całkowicie ostudzić entuzjazm? Zaprezentowany właśnie tablet Blackview Zeno 2 może stanowić przykład potwierdzający tę hipotezę.

Specyfikacja Blackview Zeno 2

Kompaktowy i budżetowy to przymiotniki, którymi najłatwiej opisać Zeno 2. Tablet wyposażono w ekran o przekątnej 8,68 cala i rozdzielczości 1340 x 800 pikseli. Zajmuje on 85% frontu, a grubość ramki wokół niego mierzy w najszerszym miejscu 4,27 milimetra. Oprócz certyfikacji potwierdzającej niską emisję światła niebieskiego w oprogramowaniu przygotowano dedykowany tryb do czytania, tryb nocny oraz funkcję zamieniającą urządzenie w źródło światła w ciemnościach. Za kwestie audio odpowiadają dwa głośniki stereo.

Wewnątrz Blackview Zeno 2 pracuje układ mobilny Unisoc Tiger T310. To czterordzeniowa jednostka o maksymalnym taktowaniu wynoszącym 2.0 GHz, sparowana z GPU PowerVR GE8300. Równie skromnie prezentuje się kwestia pamięci – tylko 4 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Na szczęście dedykowany slot na karty microSD umożliwia rozszerzenie tej ostatniej przestrzeni o dwa 2 TB.

Blackview Zeno 2 (Źródło: Blackview)

Co się tyczy łączności, producent wspomina o Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz GPS, Galileo i Glonass. Na wyposażeniu tabletu znajdują się również dwie kamery – tylna 8 Mpix i przednia 5 Mpix. Co ciekawe, wśród gniazd – oprócz portu ładowania USB-C – dostępne jest również wejście minijack 3,5 mm. Czasem pracy zarządza akumulator o pojemności 5000 mAh.

Blackview Zeno 2 (Źródło: Blackview)

Tablet, który potrzebuje dobrego cennika

Blackview Zeno 2 mierzy 212,94 x 125,5 x 8,5 milimetra i waży 332 gramy. Obudowę przygotowano w trzech kolorach – czarnym, niebieskim i miętowym. Patrząc na całokształt widać, że to mocno budżetowy tablet z potencjałem na fajne urządzenie do codziennych lekkich zadań.

Jest jednak „ale” w postaci ceny. Producent nie powiedział póki co, ile sobie życzy za ten tablet. Gdyby koszt zakupu okazał się zbyt wysoki jak na to, co oferuje Zeno 2, raczej nikt nie przejmie się uruchomieniem sprzedaży czy szansą na pojawienie się sprzętu w Polsce.