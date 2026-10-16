Nowy Walkman kosztuje fortunę. Nie bez powodu

Walkmany nie umarły. Z tych urządzeń nadal korzysta wielu audiofilów (i nie tylko), a na rynku pojawiają się kolejne generacje tego rodzaju odtwarzaczy. Sony zaanonsowało dwa nowe modele klasy premium, które mają oferować najwyższą jakość przenośnego dźwięku w historii marki. Już na wstępie warto podkreślić, że ta jakość ma swoją cenę.

Nowe Walkmany w portfolio Sony zadowolą audiofilów – raczej nie tylko jakością dźwięku

Do portfolio Sony dołączają Walkmany z serii Signature NW‑WM1ZM3 oraz NW-WM1AM3. Oba urządzenia mają połączyć zaawansowane technologie opracowane przez japoński koncern wraz z komponentami wykonanymi z miedzi beztlenowej. Firma deklaruje, że seria WM1 została zaprojektowana w taki sposób, aby jak najwierniej oddawać oryginalne zamierzenia artystów, zapewniając szczegółowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości.

Model NW-WM1ZM3 został wyposażony w precyzyjnie obrabianą, pozłacaną obudowę z miedzi beztlenowej OFC, którą połączono śrubami o pozłacanej powłoce z niską rezystancją. Tak wykonana konstrukcja ma zapewniać stabilne połączenie, oferować mocny bas i płynne, dobrze rozciągnięte częstotliwości. Ponadto sprzęt ma grube przewody Kimber Kable, które mają wpływać na ograniczenie zakłóceń i zachowanie integralności sygnału.

Z kolei model NW-WM1AM3 to nieco bardziej „budżetowy” model, którego konstrukcja została wykonana ze stopu aluminium (główna część) i tylnego panelu z beztlenowej miedzi OFC pokrytej złotem.

Sony nadmienia też, że w obu nowych modelach odtwarzaczy wprowadzono udoskonalenia w układach zasilania. Jedną z najważniejszych nowości jest zastąpienie pojedynczego dużego kondensatora polimerowego dwoma dużymi kondensatorami tego typu. Komponenty połączono ręcznie lutowanymi przewodami OFC, dzięki czemu zasilanie ma być bardziej stabilne i z minimalnym poziomem zakłóceń. Ponadto zastosowano też większą cewkę w filtrze L-C wykonaną z miedzi o wysokiej czystości.

Na emitowany dźwięk wpływają również unikatowe rozwiązania Sony, w tym technologia cyfrowego wzmacniania S-Master HX z mocnym, szczegółowym dźwiękiem. Dodatkowo Walkmany oferują układ kształtowania szumu z funkcją przewidywania oraz rozwiązanie DSD Remastering Engine, które przekształca sygnał audio PCM w strumień DSD o bardzo wysokiej częstotliwości 11,2 MHz, dzięki czemu brzmienie ma być jeszcze bardziej zbliżone do analogowego.

Walkman NW-WM1AM3 (źródło: Sony)

Producent zaznacza, że urządzenia pozwalają na odtwarzanie plików w formacie MP3 o przepływności 128 kb/s nawet przez 35 godzin podczas użytkowania oryginalnej aplikacji Sony oraz do 31 godzin w trybie offline podczas strumieniowego przesyłania muzyki. Odtwarzacze Sony NW-WM1ZM3 i NW-WM1AM3 mają też wyświetlacze o przekątnej 5,5 cala.

Nowe Walkmany zadebiutują w Polsce – ceny zwalają z nóg

Odtwarzacze Sony Walkman NW-WM1ZM3 oraz NW-WM1AM3 trafią do sprzedaży w listopadzie 2026 roku. Ich ceny już znalazły się na stronach. Model NW-WM1ZM3 wyceniono na 214999 złotych, natomiast cenę NW-WM1AM3 ustalono na 10999 złotych. Ten drugi, tańszy model, można już zamawiać w przedsprzedaży z wysyłką od 27 listopada 2026 roku.