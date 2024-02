Bezpłatny serwis streamingowy dla kibiców. Rusza Eurovision Sport

Sport stanowi ważną część kultury i życia społecznego. Europejska Unia Nadawców (EBU) postanowiła zapewnić bezproblemowy i bezpłatny dostęp do transmisji z różnorakich wydarzeń. Tak powstał serwis Eurovision Sport. Podpowiadamy, jak z niego korzystać i wyjaśniamy, co dokładnie będzie można tam znaleźć.

Co to jest Eurovision Sport? Jak korzystać?

Eurovision Sport to nowy, bezpłatny serwis streamingowy dla kibiców, opracowany wspólnie przez EBU i Nagravision. Jako ogólnoeuropejski projekt, jest dostępny dla użytkowników z całego Starego Kontynentu, którzy znajdą na nim rozmaite relacje sportowe na żywo. EBU dysponuje prawami do 14 dyscyplin i ma umowy z 28 federacjami sportowymi, co generować ma przeszło 43 tysiące godzin materiałów rocznie. Nie zabraknie też skrótów i powtórek.

Aplikacja Eurovision Sport (źródło: Google Play)

Z serwisu można obecnie korzystać na komputerach – z poziomu przeglądarki internetowej, a konkretnie strony eurovisionsport.com. Udostępniona została już także aplikacja, którą zainstalujemy na swoich urządzeniach z systemami Android (pobierz z Google Play) oraz iOS (pobierz z App Store). W planach jest również wydanie aplikacji na telewizory Smart TV, ale data premiery w tym kontekście nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że plany zakładają debiut przed końcem 2024 roku.

Eurovision Sport zmienia zasady gry dla fanów sportu w całej Europie i na całym świecie. Głęboko wierzymy, że sport powinien być dla wszystkich. […] Mamy nadzieję, że poprzez bezpłatną transmisję strumieniową [serwis] zdemokratyzuje dostęp do relacji na żywo i pomoże w rozwoju poszczególnych dyscyplin poprzez zwiększanie ich widoczności i zaangażowanie. Notel Curran, dyrektor generalny EBU

Sportowy serwis streamingowy za darmo

I tak na przykład w nadchodzących miesiącach możemy liczyć na transmisje z wielu różnych wydarzeń. Według oficjalnej rozpiski to przede wszystkim pływackie puchary świata World Aquatics, Mistrzostwa Europy w pływaniu, lekkoatletyczne mistrzostwa World Athletics i European Athletics, Mistrzostwa Świata w biathlonie, Mistrzostwa Świata w gimnastyce oraz Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet.

Na koniec przypominajka dla osób, które liczyły na nieco inne dyscypliny. Od kilku miesięcy w Europie (i także w Polsce – w ramach serwisu Rakuten) za darmo dostępna jest też platforma FIFA+, w którego katalogu znajdują się archiwalne mecze oraz spotkania rozgrywane w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet.

No i mamy też serwis TVP Sport. Tam bezpłatnie transmitowane są wydarzenia szczególnie bliskie Polakom, takie jak mecze narodowej reprezentacji.