Nowy tablet z dużym ekranem. Stworzyła go japońska legenda

Japońska legenda stworzyła nowy tablet z dużym ekranem. Urządzenie działa w oparciu o system Android 16, jest kompatybilne z rysikiem i może stać się praktycznym zastępstwem dla laptopa.

Legendarna japońska marka wypuszcza nowy tablet z dużym ekranem

Pod koniec lipca 2025 roku Grzegorz opowiedział Wam sentymentalną historię na temat japońskiej marki, mającej za sobą ponad 120 lat działalności, oraz przedstawił nowy model laptopa o dość długiej nazwie Nec VersaPro UltraLite Type VY. Rok później firma stawia kolejny krok naprzód i wprowadza na rynek dość spory tablet z Androidem, który mógłby zastąpić laptopa.

Nec Lavie Tab T12 to tablet klasy średniej wyposażony w ekran LCD o przekątnej 12,1 cala. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli z częstotliwością odświeżania 90 Hz, jasnością standardową 600 nitów oraz maksymalną 800 nitów. Producent deklaruje, że wyświetlacz ten sprawdzi się w różnych warunkach oświetleniowych.

Nec Lavie Tab T12 (źródło: Nec)

Sercem nowego urządzenia jest chipset MediaTek Dimensity 6400 produkowany z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. W nowym tablecie Nec zastosował 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Lavie Tab T12 wyposażono w akumulator o pojemości 10200 mAh, co – według deklaracji producenta – ma wystarczyć na około 13 godzin przeglądania stron internetowych lub 12 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. Ponadto sprzęt ma aparat tylny 13 Mpix, przedni do selfie 8 Mpix oraz cztery głośniki kompatybilne z Dolby Atmos. Nowy tablet Nec działa w oparciu o system Android 16, oferuje łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2.

Nec Lavie Tab T12 (źródło: Nec)

Nowy tablet Nec Lavie Tab T12 – dostępność i cena

Nec Lavie Tab T12 produkowany jest w kolorze Cloud Grey, jego grubość wynosi 6,3 mm, a masa około 530 g. Japońska marka wspomina, że tablet obsługuje rysik Nec Digital Pen 3 oferujący 4096 poziomów nacisku i współpracuje z narzędziem do konwertowania odręcznego tekstu i rysunków. Co istotne jednak, akcesorium sprzedawane jest oddzielnie.

Nec Lavie Tab T12 (źródło: Nec)

Nowy tablet legendarnej firmy zadebiutował na japońskim rynku za 64790 jenów (~1540 złotych). Na ten moment nie wiadomo, czy sprzęt trafi do sprzedaży poza rodzimym rynkiem.