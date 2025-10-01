Do sprzedaży w Polsce trafił kolejny tani smartfon. Kosztuje kilka stówek i w zamian oddaje do dyspozycji szereg solidnych elementów. Musisz jednak pogodzić się z pewnymi kompromisami.

Tani smartfon Honor X7d nie zawodzi w kluczowych aspektach

Smartfon Honor X7d wygląda na idealnie skrojoną propozycję dla osób, co nie chcą (lub nie mogą) wydać na telefon większej kwoty, ale chciałyby otrzymać urządzenie, które będzie robiło ładne zdjęcia i działało długo na akumulatorze. To najczęściej główne wymagania tej grupy klientów.

Wprowadzony dziś oficjalnie do sprzedaży w Polsce smartfon Honor X7d nie powinien zawieść oczekiwań. Producent wyposażył go bowiem w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.75), który na dodatek oferuje funkcję 3-krotnego zoomu bezstratnego. Ponadto towarzyszy mu 2 Mpix obiektyw pomocniczy, którego zadaniem jest zadbanie o efekt rozmytego tła. Na przodzie umieszczono natomiast 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0.

Honor X7d (źródło: Honor)

Długi czas pracy ma zaś zapewnić akumulator o pojemności 6500 mAh. Według deklaracji producenta taki zapas energii wystarczy na nawet 3 dni pracy, zanim zajdzie potrzeba podłączenia urządzenia do ładowarki. A ładowanie może odbywać się z mocą do 35 W, aczkolwiek warto pamiętać, że w zestawie nie ma żadnej ładowarki.

Wśród zalet smartfona Honor X7d można wymienić również dodatkowy klawisz na bocznej krawędzi. Pojedyncze wciśnięcie pozwala szybko uruchomić wybraną aplikację, wyczyścić pamięć lub przyspieszyć działanie urządzenia. Dłuższe natomiast uruchamia funkcje AI, takie jak tłumaczenie czy kreatywna edycja zdjęć.

Honor X7d (źródło: Honor)

Smartfon Honor X7d powinien również usatysfakcjonować użytkowników, którzy oczekują dużego wyświetlacza z wysoką częstotliwością odświeżania, gdyż ekran LCD TFT w tym modelu ma przekątną 6,77 cala i odświeżanie do 120 Hz. Jego rozdzielczość to zaś HD+ 1610×720 pikseli.

Ponadto smartfon Honor X7d ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także moduł NFC, głośniki stereo, dwa sloty na kartę SIM i preinstalowany system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0. Warto też wspomnieć, że obudowa urządzenia jest pyło- i wodoodporna (IP54).

Honor X7d to bardzo tani smartfon

Regularną cenę tego modelu ustalono na 699 złotych, ale z okazji premiery można go kupić o 50 złotych taniej, tj. za 649 złotych. Smartfon Honor X7d jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, czarnej, białej i złotej, aczkolwiek tę ostatnią kupicie wyłącznie w sklepie internetowym producenta.

Gdzie kupić? Honor X7d 6/128 GB ok. 649 zł RTV Euro AGD Honor

Jeśli z jakiegoś powodu smartfon Honor X7d nie spełnia Waszych oczekiwań, spójrzcie na model Realme P3 Lite, który kosztuje w Polsce 599 złotych.