Nowy smartfon Xiaomi jeszcze nie zadebiutował, a już kusi

Chiński producent zapowiedział rychłą premierę nowego smartfona i zdradził kilka szczegółów, które sprawiają, że już teraz jest on interesujący.

Nowy smartfon Xiaomi oficjalnie zapowiedziany. Co zaoferuje Redmi K100?

Smartfon Redmi K100 wkrótce dołączy do modeli Redmi K100 Pro i Redmi K100 Pro Max, które zostały oficjalnie zaprezentowane w Chinach 11 sierpnia 2026 roku i 1 września 2026 roku trafiły do sprzedaży w Polsce jako Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra. Na tę chwilę nie wiadomo, czy podobny los czeka najnowszego członka rodziny, ale klienci na pewno mogliby być nim zainteresowani.

Redmi K100 (źródło: Redmi | Weibo)

Producent zdradził bowiem kilka istotnych szczegółów na jego temat, które sprawiają, że nowy smartfon Xiaomi zapowiada się bardzo obiecująco. Chińczycy potwierdzili bowiem, że będzie wyposażony w ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który – mimo że miał premierę w 2024 roku – wciąż jest w stanie zapewnić bardzo wysoką wydajność.

Wiadomo też już, że nadchodzący smartfon Redmi K100 zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz o przekątnej 6,83 cala, który osiągnie jasność nawet 3500 nitów i odświeży obraz z częstotliwością aż 165 Hz, a do tego będzie próbował dotyk z prędkością do 480 Hz. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na natychmiastową reakcję na dotyk z prędkością aż 3500 Hz.

Już dziś widać zatem, że to smartfon gamingowy, który w dodatku wygeneruje dźwięk dostrojony przez Bose, choć z udostępnionej przez producenta grafiki wynika, że Redmi K100 zapewni „jedynie” dźwięk stereo, a nie w systemie 2.1 jak topowy model z tej serii. Wisienką na torcie ma być akumulator o pojemności aż 10000 mAh.

Render ujawnił także, że nadchodzący smartfon Xiaomi będzie miał dwa aparaty na tyle, lecz dziś nie znamy ich charakterystyki, choć prawdopodobnie można spodziewać się aparatu szerokokątnego i ultraszerokokątnego, chyba że Chińczycy „przyoszczędzili” i drugim aparatem okaże się sensor do pomiaru głębi albo zdjęć makro (nie można tego wykluczyć).

Kiedy oficjalnie zostanie zaprezentowany smartfon Redmi K100? Premiera już wkrótce

Producent oficjalnie zapowiedział, że nowy smartfon Redmi K100 zostanie zaprezentowany w Chinach już 27 października 2026 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego – w Polsce będzie wtedy 12:00.