To tablet i powerbank w jednym. Ważniejsza jest jednak inna funkcja

Zadebiutował tablet, który może być również powerbankiem, choć nie jest to jego najważniejsza funkcja. Producent stworzył go przede wszystkim do innych zadań.

Tablet Blackview Zeno 6 to nie tylko powerbank, ale też (przede wszystkim) maszyna do rozrywki

Choć nowy tablet Blackview Zeno 6 jest wyposażony w akumulator o pojemności 8300 mAh, który można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 18 W i wykorzystać jako bank energii dla innych urządzeń (ładowanie zwrotne do 5 W), to funkcja ta raczej nie będzie wykorzystywana na co dzień przez osoby, które zdecydują się kupić ten sprzęt.

Nawet sam producent podkreśla, że tablet Blackview Zeno 6 jest przeznaczony przede wszystkim do zabawy i rozrywki. Oferuje bowiem 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1600×2300 pikseli (255 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz i zapewnia wsparcie dla Widevine L1, a zatem możliwość oglądania wideo w wysokiej rozdzielczości na popularnych serwisach streamingowych, w tym Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video.

Uprzyjemnić mają to dwa głośniki o mocy 2 W każdy, choć opcjonalnie można skorzystać ze słuchawek przewodowych z końcówką USB-C, które producent zapewnia w zestawie, podobnie jak szkło ochronne na ekran, etui, klawiaturę, rysik i myszkę bezprzewodową.

Blackview Zeno 6 (źródło: Blackview)

Wykorzystując załączone akcesoria, tablet Blackview Zeno 6 można przekształcić w narzędzie do pracy lub nauki, szczególnie że oferuje możliwość otworzenia nawet 8 aplikacji w pływających oknach za sprawą PC Mode 3.0. Do tego ma fabrycznie zainstalowany WPS Office.

Tablet Blackview Zeno 6 nie zastąpi jednak wydajnego laptopa, ponieważ nie jest wyposażony w mocny procesor, tylko Unisoc T7200 2,2 GHz (6 nm), który „wykręca” w AnTuTu ~660 tysięcy punktów. Zastrzeżeń nie można mieć natomiast do ilości pamięci, jako że tej może być do 12 GB (RAM LPDDR4X) i 256 GB (flash typu UFS 2.1), a na dodatek jedną i drugą można rozszerzyć – odpowiednio o nawet 36 GB i 2 TB z użyciem karty microSD.

Ponadto tablet Blackview Zeno 6 oferuje 13 Mpix aparat i pierścień świetlny na tyle oraz 8 Mpix aparat na przodzie, a także dwa miejsca na karty SIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i GPS. Całość pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 17, ma wymiary 246,4×177,3×8,4 mm i waży 513 gramów.

Blackview Zeno 6 – cena, dostępność

Producent nie podał jeszcze informacji na temat ceny tego modelu, natomiast zapowiedział, że w sprzedaży dostępne będą dwie konfiguracje pamięciowe:

8/256 GB

oraz 12/256 GB.

Istnieje jednak szansa, że tablet Blackview Zeno 6 będzie dostępny w kraju nad Wisłą, ponieważ niedawno do sprzedaży w Polsce trafił m.in. Blackview Zeno 10. Warto też przypomnieć, że we wrześniu 2026 roku zadebiutował Blackview Zeno 6 Pro z ekranem 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, pamięcią UFS 2.2 i systemem Android 16.