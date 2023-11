Apple zaczęło sprzedawać odnowione AirPods Pro (2. generacji), ale cena nie zachęca

Apple sukcesywnie rozszerza ofertę odnowionych urządzeń. Teraz dołączyły do nich słuchawki AirPods Pro (2. generacji). Mimo że cena jest niższa niż nowych, to niespecjalnie zachęca do zakupu.

Odnowione AirPods Pro (2. generacji) dostępne w sklepie Apple

Aktualnie w ofercie Apple są trzy modele słuchawek: AirPods 2. generacji, AirPods 3. generacji i AirPods Pro (2. generacji) z USB-C. Teraz do sprzedaży trafiły, a właściwie wróciły słuchawki AirPods Pro (2. generacji), które oficjalnie zaprezentowano we wrześniu 2022 roku. Producent wprowadził bowiem do swojego sklepu internetowego odnowiony model z zeszłego roku, a nie z 2023.

Co to oznacza, bo w końcu klienci mogą czuć się nieco zdezorientowani? Mianowicie to, że odnowione AirPods Pro (2. generacji) w sklepie Apple to słuchawki z etui ze złączem Lightining, a nie USB-C. Producent życzy sobie za nie 1099 złotych (zamiast regularnych 1299 złotych). Choć 200 złotych „oszczędności” może skłonić do zakupu, to de facto jest to tylko pozorna oszczędność, gdyż nowe egzemplarze można kupić w innych sklepach za… 1149 złotych.

Oczywiście 50 złotych to wciąż pieniądze, lecz może to być za mała kwota, aby przekonać wielu klientów do kupienia używanego egzemplarza. W końcu zdecydowana większość osób woli kupić nówkę sztukę, mimo że odnowione urządzenia Apple są „prawie jak nowe”. Jak to jednak przekonywano w pewnej reklamie – prawie robi wielką różnicę.

8.5 Ocena

Co to znaczy „odnowione” w przypadku urządzeń Apple?

Na stronie producenta możemy przeczytać, że odnowione produkty certyfikowane przez firmę Apple to używane produkty poddane rygorystycznemu procesowi odnawiania przed ponownym wprowadzeniem do sprzedaży. Gigant z Cupertino deklaruje, że każdy odnowiony produkt:

został poddany kompleksowym testom działania, a wszelkie wadliwe podzespoły wykryte podczas testowania wymieniono,

przeszedł dokładny przegląd i czyszczenie,

został przepakowany (otrzymał odpowiednią dokumentację, przewody, nowe pudełka),

poddany został finalnej kontroli jakości przed dodaniem do puli odnowionych produktów oferowanych w sprzedaży.

Odnowione urządzenia objęte są roczną ograniczoną gwarancją.