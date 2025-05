Włożyć ten smartfon do etui to grzech. Nawet przezroczystego

Ofertę marki Realme uzupełnił smartfon Realme C75 5G, który cechuje się oryginalnym, bardzo atrakcyjnym designem. Aż szkoda takie urządzenie włożyć do etui, nawet przezroczystego.

Smartfon Realme C75 5G wygląda atrakcyjnie, a do tego ma dużą baterię

Wygląd zewnętrzny to zdecydowanie jeden z tzw. selling points tego modelu, ponieważ jego specyfikacja jest już dość… przeciętna, z nielicznymi wyjątkami. Design urządzenia jest wyraźnie inspirowany (nie, tym razem nie iPhone’em) piórami – ten wzór przyciąga wzrok i aż szkoda go zakrywać etui. Nawet przezroczyste może sprawić, że nie będzie on wyglądał tak efektownie.

Realme C75 5G (źródło: Realme)

Drugą, mocną (dosłownie) stroną Realme C75 5G jest akumulator o pojemności 6000 mAh, który według deklaracji producenta ma zapewnić do 14 godzin oglądania wideo na YouTube. W dodatku można go szybko naładować – z mocą 45 W, a w razie potrzeby skorzystać także z funkcji ładowania zwrotnego przez port USB-C (z mocą 5 W).

Ponadto producent zapewnia o wysokiej odporności na uszkodzenia oraz pył i wodę (zgodnie z kryteriami klasy IP64). Do tego wśród zalet można wymienić funkcję odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością 120 Hz, rozmów poprzez Bluetooth na nieduże odległości w przypadku braku zasięgu Wi-Fi i sieci komórkowej oraz zwiększenia głośności odtwarzanego dźwięku do 300%.

Realme C75 5G (źródło: Realme)

Pozostałe elementy wyposażenia nie robią już takiego wrażenia. Wyświetlacz LCD ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość (tylko) HD+ 1604×720 pikseli oraz jasność do 625 nitów. Pamięci jest od 4 do 6 GB (RAM) i od 64 do 128 GB (wbudowana; można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD). Serce to procesor MediaTek Dimensity 6300. Urządzenie oferuje też 32 Mpix aparat na tyle i hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Smartfon Realme C75 5G ma wymiary 165,7×76,22×7,94 mm i waży 197 gramów. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Cena Realme C75 5G i dostępność

Urządzenie trafiło do sprzedaży w Indiach, gdzie za wersję 4/64 GB trzeba zapłacić 12999 rupii (równowartość około 580 złotych), a za wariant 6/128 GB – 13999 rupii (~630 złotych). Na tę chwilę nie ma informacji, czy będzie ono sprzedawane w innych krajach. Tymczasem w Polsce można kupić smartfon Realme C75, który nie obsługuje sieci 5G i ma właściwie całkowicie inną specyfikację techniczną.

Realme C75 5G vs Realme C75 – porównanie specyfikacji