Budżetowe konstrukcje to bardzo ważna część oferty marki Nokia. Firma ta kojarzona jest przede wszystkim jako producent niżej pozycjonowanych smartfonów, bo nie ma w portfolio zbyt wiele propozycji z wyższych półek (właściwie za jedyną, dostępną w sprzedaży, można uznać Nokię 8.3 5G). Wkrótce na rynek trafi kolejny, niedrogi smartfon.

Mocno budżetowa Nokia na horyzoncie. Co zaoferuje?

Budżetowe smartfony tej marki wchodzą w skład rodziny Nokia C i prawdopodobnie podobnie będzie w przypadku modelu o oznaczeniu TA-1335, jednak nie wiemy jeszcze, jak producent go nazwie.

Wiemy natomiast, co zaoferuje ten smartfon, ponieważ został on już certyfikowany przez chińską agencję TENAA, co jednocześnie sugeruje, że może on w pierwszej kolejności zadebiutować właśnie w Chinach, a ewentualnie nieco później pojawić się też w innych krajach.

Co ciekawe (i zaskakujące), TENAA nie podaje żadnej informacji na temat parametrów wyświetlacza w tym smartfonie oraz zastosowanego procesora. Jak sięgam pamięcią, to pierwszy tego typu przypadek. Agencja nie ukryła jednak przed naszymi ciekawskimi oczami zdjęć urządzenia i większości specyfikacji.







źródło: TENAA

Na liście parametrów smartfona znajdzie się zaledwie 2 GB RAM, ale za to też aż 64 GB pamięci wbudowanej, na dodatek z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 – niewykluczone, że będzie to wydanie Go Edition.

Nowy budżetowiec marki Nokia zaoferuje również po jednym aparacie na przodzie i tyle – jeden i drugi będzie miał rozdzielczość 8 Mpix. Ponadto chińska agencja certyfikująca TENAA podaje, że smartfon zasilać ma akumulator o (dość skromnej) pojemności 2500 mAh. Warto też dodać, iż na pokładzie nie zabraknie modemu do obsługi sieci 4G LTE.

Nowa budżetowa Nokia – kiedy premiera?

Nie mamy żadnych informacji na temat daty premiery kolejnego budżetowca fińskiej marki, lecz nie można wykluczyć, że zostanie on zaprezentowany jeszcze w tym roku, podobnie jak inny smartfon – Nokia 5.4, który coraz częściej daje o sobie znać. Wygląda więc na to, że HMD Global będzie miało pracowity grudzień.