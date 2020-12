Znamy specyfikację nowego smartfona Nokia 5.4. Premiera musi być tuż tuż

Mimo że 2020 rok zbliża się ku końcowi, to HMD Global, producent smartfonów marki Nokia, jeszcze nie zdążył wydać wszystkich modeli, zaplanowanych na ten rok kalendarzowy. W kolejce do oficjalnej prezentacji czeka Nokia 5.4, która właśnie zdradziła swoją specyfikację.

Co prawda HMD Global jeszcze nie zapowiedziało premiery modelu Nokia 5.4, ale wszystko wskazuje na to, że zadebiutuje on w 2020 roku. W ostatnim czasie pojawia się bowiem mnóstwo doniesień na jego temat, więc oficjalna prezentacja jest kwestią czasu. Tym bardziej, że smartfon przechodzi też już proces certyfikacji w stosownych agencjach.

Specyfikacja Nokia 5.4

Ujawniona przez serwis MySmartPrice specyfikacja Nokia 5.4 wskazuje na to, że będzie to smartfon z niższej średniej półki. Wśród jego parametrów znajdzie się m.in. wyświetlacz LCD o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości HD+ 1520×720 pikseli (proporcje 19:9) z okrągłym otworem w lewym górnym rogu na aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Smartfon zaoferuje też procesor Qualcomm Snapdragon 662, który nie obsługuje sieci 5G, a także 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek w przeszłości mówiło się, że na rynku pojawi się też konfiguracja 4 GB/64 GB. Oczywiście nie zabraknie również slotu na kartę pamięci w formacie microSD – urządzenie obsłuży nośniki o pojemności do 256 GB.

specyfikacja Nokia 5.4 (źródło: MySmartPrice)

Smartfon zaoferuje też poczwórny aparat główny 48 Mpix + 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi. Poniżej modułu znajdzie się pojemnościowy czytnik linii papilarnych, a jeszcze niżej, już na dolnej krawędzi, port USB-C, za pośrednictwem którego użytkownik naładuje akumulator o pojemności 4000 mAh.

Z kolei po drugiej stronie, na górnej krawędzi, zlokalizowane zostanie 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na pokładzie smartfona nie zabraknie również Dual SIM. Urządzenie ma mieć wymiary 160,97×75,99×8,7 mm, ważyć 182 gramów i być dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i fioletowej. Całość po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10 (nowszy Android 11 powinien do niego trafić za jakiś czas).

Nokia 5.4 może zadebiutować w każdej chwili, aczkolwiek niewykluczone, że Nokia poinformuje niedługo o dacie oficjalnej premiery tego modelu.