Kupujemy tani smartfon na prezent pod choinkę. Co wybrać?

Mikołajki właściwie już za nami, święta tuż tuż. To jeszcze nie ostatni dzwonek, by myśleć nad prezentami dla najbliższych, ale zdecydowanie dobry moment, by się nad nimi zastanowić. Jeśli prezentem miałby być tani smartfon, to dzisiejszy poradnik zakupowy – mam nadzieję – przyjdzie Wam z pomocą.

Dzisiejszy tekst z serii “Co kupić?” pierwotnie miał dotyczyć smartfonów do 700 złotych. Po przejrzeniu ofert sklepów z elektroniką i spojrzeniu w kalendarz doszłam jednak do wniosku, że ogólnie “tanie smartfony” to temat, który aktualnie może być pożądany. I tak, podzieliłam go na dwie części – pierwszą poświęciłam modelom do 500 złotych, drugi – do 700 złotych.

Raz, że pokazuje co ciekawego mamy do wyboru w faktycznie najniższej półce cenowej, a dwa – uwydatnia różnice pomiędzy smartfonami droższymi o dwieście złotych. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was ciekawy i z tą myślą zapraszam Was dalej. Standardowo wszystkie modele do zestawienia wybrałam sama, ale:

Tanio = kompromisowo. Najciekawsze smartfony do 500 złotych

Już o tym wielokrotnie pisaliśmy, ale przy okazji wskazywania tańszych smartfonów zawsze warto przypomnieć, że im tańszy sprzęt, tym na więcej kompromisów musimy się godzić. Niska rozdzielczość ekranu, często kiepski kontrast, mniej wydajny procesor (przez co mogą pojawić się ścinki czy dłuższe ekrany ładowania), niewiele pamięci podręcznej i masowej, ledwo zadowalające aparaty – zazwyczaj niestety tak to wygląda.

Wybrane przeze mnie modele zdają się być ciekawe przede wszystkim przez zastosowanie wyświetlaczy IPS (w większości przypadków), konfiguracji 3 GB RAM / 32 GB pamięci wewnętrznej (z czego wybija się Moto E7 Plus) i obecność na pokładzie jednego z nich NFC, dzięki któremu można płacić zbliżeniowo przez Google Pay (Alcatel 1S 2020).

Oczywiście nie oszukujmy się – każdy z nich to model podstawowy, dla mało wymagających użytkowników lub dopiero wchodzących w świat smartfonów.

model Alcatel 1S 2020 Oppo A12 Motorola Moto E7 Plus Samsung Galaxy A20s ekran IPS 6,22” 1520×720 IPS 6,22” 1520×720 IPS 6,5” 1600×720 TFT 6,5” 1560×720 procesor MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P35 Snapdragon 460 Snapdragon 450 GPU PowerVR GE8320 PowerVR GE8320 Adreno 610 Adreno 506 RAM 3 GB 3 GB 4 GB 3 GB pamięć 32 GB 32 GB 64GB 32 GB system Android 10 Android 9.0 Android 10 Android 10 aparat 13 + 5 + 2 Mpix 13 + 2 Mpix 48 + 2 Mpix 13 + 8 + 5 Mpix kamerka 5 Mpix 5 Mpix 8 Mpix 8 Mpix bateria 4000 mAh 4230 mAh 5000 mAh 4000 mAh NFC tak nie nie nie USB microUSB microUSB microUSB USB typu C microSD tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak czytnik linii papilarnych tak, z tyłu tak, z tyłu tak, z tyłu tak, z tyłu wymiary 158,7 x 74,6 x 8,45 mm 156 x 75,5 x 8,3 mm 165,21 x 75,3 x 9,18 mm 163,3 x 77,5 x 8 mm waga 165 g 165 g 200 g 183 g cena 449 złotych 499 złotych 499 złotych 499 złotych (w promocji) oferta Media Expert link link link link

Dłuższą chwilę zastanawiałam się też czy Huawei Y6p umieścić na dzisiejszej liście przez wzgląd na brak usług Google (GMS – Google Mobile Services). Kacper w recenzji tego modelu wypowiadał się na jego temat bardzo pozytywnie, więc zdecydowałam, że jednak znajdzie się dla niego miejsce, ale nie bezpośrednio. Decydując się na ten model musicie mieć bowiem świadomość, że jego użytkownik będzie musiał nieco pokombinować, by doinstalować sobie wszystkie aplikacje, których potrzebuje. Jeśli wiecie, że sobie z tym nie poradzi – skierujcie się w stronę innego modelu.

W 2020 trudno wybronić smartfony z 2 GB RAM (i 16 GB pamięci), dlatego Huawei Y5 2019, Motorola Moto E6 Play czy Nokia 2.3 Dual SIM nie zostały przeze mnie ujęte w niniejszym zestawieniu. Podobnie z modelami z procesorami mniej znanymi niż MediaTek – nie ma się co w nie pakować.

Najciekawsze smartfony do 700 złotych

Przeskakujemy o 100-150 złotych i już robi się ciekawiej. Korzyści z dołożenia relatywnie niewielkie kwoty (acz sporej w ujęciu procentowym) są zdecydowanie zauważalne podczas codziennego użytkowania. Otrzymujemy bowiem wyższą rozdzielczość ekranu, wydajniejsze procesory, więcej RAM-u, większą przestrzeń na dane, lepsze aparaty, nowszy standard ładowania – właściwie wszystko lepsze.

Paradoksalnie jednak w najciekawszych propozycjach do 700 złotych brakuje czegoś, czego raczej powinno brakować w tańszych modelach – NFC. Stąd też w tabeli znajdziecie Samsunga Galaxy M11, który jednak ma ekran o niższej rozdzielczości, mniej RAM-u i nieco słabszy procesor (niestety, coś za coś).

model Moto G8 Power Poco M3 Samsung Galaxy M11 ekran IPS 6,4” 2300×1080 TFT 6,53” 2340×1080 TFT 6,4” 1560×720 procesor Snapdragon 665 Snapdragon 662 Snapdragon 450 GPU Adreno 610 Adreno 610 Adreno 506 RAM 4 GB 4 GB 3 GB pamięć 64 GB 64 GB 64 GB system Android 10 Android 10 Android 10 aparat 16 + 8 + 8 + 2 Mpix 48 + 2 + 2 Mpix 13 + 5 + 2 Mpix kamerka 16 Mpix 8 Mpix 8 Mpix bateria 5000 mAh 6000 mAh 5000 mAh NFC nie nie tak USB USB typu C USB typu C USB typu C microSD tak tak tak dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak czytnik linii papilarnych tak, z tyłu tak, na prawym boku tak, z tyłu wymiary 157,95 x 75,48 x 9,63 mm 162,3 x 77,3 x 9,6 mm 161,4 x 76,3 x 9 mm waga 195 g 198 g 197 g cena 599 złotych 649 złotych 590 złotych oferta Media Expert link link link

Im więcej dołożysz, tym więcej zyskasz

Sami widzicie, że w tej półce cenowej trudno o smartfon kompletny. Dokładając kolejną stówkę – można się pokusić np. o Xiaomi Redmi Note 9. Na jego pokładzie mamy MediaTeka Helio G85, ale za to jest i NFC, i 128 GB pamięci wewnętrznej, USB typu C, akumulator o pojemności 5020 czy ekran 6,53” o rozdzielczości 2340×1080 pikseli.

Kupno taniego smartfona nie jest łatwe i zdecydowanie nie zazdroszczę osobom, które stają przed takim zadaniem. Wybór urządzeń w teorii jest naprawdę spory, ale jak przychodzi co do czego, mając konkretne oczekiwania względem wymarzonego telefonu, ich lista kurczy się do zaledwie kilku. A i tak należy iść na pewne kompromisy…

Podsumowując na szybko – tani i ciekawy smartfon:

z NFC to Alcatel 1S 2020 lub Samsung Galaxy M11,

z konfiguracją 4 GB / 64 GB to Motorola Moto E7 Plus lub Poco M3,

z ekranem o wysokiej rozdzielczości to Moto G8 Power lub Poco M3,

z najbardziej wydajnym procesorem to Moto G8 Power lub Poco M3,

z sporym akumulatorem to właściwie wszystkie, ale wybijają się Poco M3, Moto G8 Power, Samsung Galaxy M11 i Motorola Moto E7 Plus,

z dual SIM – każdy w powyższych,

z czytnikiem linii papilarnych – każdy z powyższych.

Jeśli macie inne typy – zapraszam do sekcji komentarzy!

