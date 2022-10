HTC zaszalało – tak słabego smartfona dawno nie było

Często na łamach Tabletowo opisujemy dla was rozmaite smartfony z niższej półki – niektóre zaskakują świetnym stosunkiem jakości do ceny, inne niecodziennym wyglądem. Nowy HTC może zaskoczyć Was wszystkim, raczej negatywnie.

Specyfikacja – mniej niż przeciętna

HTC Wildfire E Plus został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,52-cala, który oferuje rozdzielczość HD+ (720 x 1600 pikseli) i odświeżanie na poziomie 60 Hz. Jak dotąd – całkiem nieźle. Co jednak znajduje się pod maską nowego HTC?

Gdybym powiedział Wam, że jest średnio, to mocno bym przesadził – jest po prostu słabo. Sercem tego smartfona jest czterordzeniowy procesor MediaTek MT6739, zaprezentowany w 2017 roku. Ten potwór rozpędzi swoje rdzenie aż do 1,5 GHz. Do tego chipset będzie wspierany przez 2 GB RAM. Producent wyposażył HTC Wildfire E Plus w 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a można ją dodatkowo rozszerzyć dzięki karcie microSD o pojemności do 256 GB.

Jeśli chodzi o konfigurację aparatów, to ten model zaoferuje swoim użytkownikom 13 Mpix aparat główny oraz dodatkowy obiektyw do zdjęć makro z 5 Mpix matrycą. Z przodu znalazła się 5 Mpix kamerką do selfie.

HTC Wildfire E Plus (źródło: HTC, via: gizmochina)

Na pochwałę w tym modelu zasługuje akumulator, którego pojemność wynosi 5150 mAh. Przy takiej specyfikacji pozwoli to na długi czas pracy na baterii. Do tego bateria wspiera ładowanie przewodowe o mocy 10 W.

W nowym HTC na próżno szukać modułu 5G, znajdziemy tutaj jednak obsługę dual-SIM. Ponadto smartfon ma skaner linii papilarnych, port USB typu C oraz złącze audio jack 3,5 mm. Smartfon ma niemal taką samą specyfikację, jak zaprezentowany w czerwcu tego roku UMIDIGI G1.

HTC Wildfire E Plus – cena i dostępność

Nowy budżetowiec HTC ma wymiary 164,1 x 75,9 x 8,8 milimetrów oraz waży 190 gramów. Smartfon jest dostępny w jednym kolorze: czarnym. Producent wprowadził go na rynek rosyjski. Jego cena również zaskakuje, bo jest dość wysoka w stosunku do tego co oferuje smartfon. Urządzenie zostało wycenione na 7990 rubli, czyli równowartość ~620 złotych.