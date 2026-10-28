Nowy serwis VOD w Polsce. Połączy dwa światy

Już wkrótce na polskim rynku zadebiutuje nowy serwis VOD wywodzący się z Grecji. Twórcy twierdzą, że to platforma inna niż wszystkie, która połączy dwa światy.

Ten nowy serwis VOD połączy świat streamingu i kina

Polscy widzowie mają do wyboru coraz bardziej pokaźną „bibliotekę” serwisów VOD. Jest ich naprawdę całkiem sporo, a już w lipcu 2025 roku wspominaliśmy, że Polak wydaje na tego typu usługi około 60 złotych miesięcznie. To jednak nie zniechęca właścicieli kolejnych platform do wprowadzania na polski rynek następnych propozycji dla widzów, choć wyróżnienie się na tle gigantów, takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+, z pewnością nie jest łatwe.

Mimo to już za kilka dni w Polsce wystartuje kolejna platforma VOD, a jest nią wywodzące się z Grecji Cinobo. Już na początku warto podkreślić, że trudno będzie określić ją konkurencją dla Netfliksa, gdyż – jak zaznaczono na stronie serwisu – to platforma streamingowa inna niż wszystkie.

Według właścicieli Cinobo ma zacierać granicę pomiędzy streamingiem a kinowym doświadczeniem. Jak nadmienia portal Wirtualne Media, w momencie premiery widzowie będą mogli odtwarzać prawie tysiąc tytułów z całego świata. Wśród tytułów znajdą się przede wszystkim filmy tworzone w ramach kina autorskiego, niezależnego i festiwalowego, a także seriale. Pełen katalog filmów Cinobo dla Polaków ma zostać udostępniony w dniu startu 3 listopada 2026 roku.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w ramach subskrypcji platformy VOD użytkownicy mają otrzymywać bezpłatne bilety do kin w ramach programu Cinobo Pass. Szczegóły na ten temat również mają pojawić się w dniu premiery.

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Nowy serwis VOD w Polsce Cinobo – subskrypcja i cena

Cinobo będzie oferowane w Polsce w ramach subskrypcji, podobnie jak inne znane platformy streamingowe. Do wyboru będą dwa abonamenty:

miesięczny – za 29,99 złotych miesięcznie,

roczny – za 23,99 złotych miesięcznie.

Bez względu na rodzaj wybranej subskrypcji widzowie otrzymają dostęp do pełnego, nieograniczonego katalogu filmów czy bez dodatkowych opłat za wypożyczenie konkretnych tytułów.

Ponadto użytkownicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego, 7-dniowego okresu próbnego, a osoby, które zarejestrują się w Cinobo jeszcze przed premierą, będą mogli otrzymać bezpłatny, miesięczny dostęp do platformy. Podczas rejestracji widzowie mają okazję zaangażować się w budowanie katalogu serwisu opcjonalnie przesyłając tytuł filmu, którego szukasz od dawna i wciąż nie możesz znaleźć.