Wielokrotnie podczas Galaxy Unpacked Samsung prezentował nowy smartwatch – na przykład wraz z serią Galaxy S10 zadebiutował Galaxy Watch Active, a razem z linią Galaxy Note 20 Galaxy Watch 3. Na styczniowej konferencji nie spodziewamy się premiery nowego zegarka, ale podobno Galaxy Watch Active 2 doczeka się lekkiego odświeżenia z okazji debiutu rodziny Galaxy S21.

Samsung Galaxy Watch Active 2 zadebiutował 5 sierpnia 2019 roku, a więc prawie 1,5 roku temu. Mimo że wearables starzeją się znacznie wolniej niż smartfony, to sporo czasu, szczególnie że w międzyczasie na rynek trafił Galaxy Watch 3. Producent jednak nie zamierza jeszcze odsyłać go do lamusa. Wręcz przeciwnie – wprowadzi na rynek nową wersję, która będzie pasowała do flagowców z serii Galaxy S21.

Nowy Galaxy Watch Active 2 będzie pasował do Galaxy S21

Smartwatch jest już dostępny w dwóch rozmiarach (40 mm i 44 mm) i wersjach wykończeniowych (aluminium lub stal nierdzewna) oraz kilku wariantach kolorystycznych. Najtańszy można kupić za 1149 złotych (model 40 mm z obudową ze stali nierdzewnej).

Mimo że Galaxy Watch Active 2 ma już prawie 1,5 roku stażu na rynku, Samsung nie zamierza odsyłać go do lamusa. Jak bowiem donosi Evan Blass, producent wraz z flagowcami z serii Galaxy S21 wprowadzi do sprzedaży nową wersję kolorystyczną, z obudową w kolorze różowego złota i fioletowym paskiem.

źródło: Evan Blass

Takie połączenie nie będzie przypadkowe, ponieważ smartwatch w tym wydaniu ma idealnie pasować do jednej z wersji kolorystycznych, w której będą dostępne Galaxy S21 i Galaxy S21+, a dokładniej Phantom Violet.

Łączy ona w sobie elementy w kolorze fioletowym i różowego złota, i według (nie tylko) mnie wygląda bardzo ładnie. Moim zdaniem jest to najładniejsze zestawienie od czasów Galaxy Note 7 i Galaxy S7 (Edge) Blue Coral – jestem pewny, że wiele osób zdecyduje się na zakup właśnie tej wersji kolorystycznej.

źródło: Android Police

Nie wiadomo jednak, czy Galaxy Watch Active 2 w nowym kolorze będzie dostępny zarówno w wersji 40 mm, jak i 44 mm. Evan Blass nie wspomina też, z jakiego materiału zostanie wykonana obudowa smartwatcha. Wszystkiego dowiemy się zapewne na nadchodzącym Galaxy Unpacked, które zaplanowano na 14 stycznia 2021 roku.