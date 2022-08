Kombinacja alpejska: gry z Androida uruchamiane na Windowsie 11 zyskały obsługę gamepadów

Trzeba być niezwykle zdeterminowanym, żeby próbować odpalać gry z Androida na Windowsie 11. Jeśli jednak ktoś ma taki kaprys, spodobają mu się zmiany, które przyszykował Microsoft w ostatniej aktualizacji systemu.

Aktualizacja specjalnie dla mobilnych-stacjonarnych graczy

Microsoft oficjalnie zapowiedział obsługę aplikacji z Androida w systemie Windows 11 w ubiegłym roku. Jak na razie, wdrażanie tego rozwiązania idzie firmie jak po grudzie. Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych mogą już od końca ubiegłego roku pobierać z Microsoft Store aplikację sklepu Amazon, a za jej pośrednictwem instalować wybrane gry i aplikacje stworzone na Androida. Jak na razie opcja ta nie pojawiła się jeszcze w innych krajach, w tym nie uświadczymy jej w Polsce.

Windows 11 i sklep Amazon (fot. Microsoft)

Nie oznacza to jednak, że Microsoft nie pracuje nad rozwojem tego specyficznego trybu działania systemu. Najnowsza aktualizacja Windows 11, z numerem wersji 2206.40000.15.0 udostępniana jest właśnie wybranym grupom niejawnych testerów wersji Preview. Dotyczy ona głównie możliwości, jakie emulacja gier pisanych na Androida dają „Okna 11”.

Obsługa padów w Windows 11 i aplikacjach z Androida

Microsoft wymienił wiele przydatnych funkcji, które mogą powitać testerzy Windowsa 11. Mówiąc dokładniej, chodzi na przykład o możliwość wykorzystania gamepada w grach, mapowania klawiszy WSAD czy używania klawiszy strzałek w rozgrywce oraz poruszaniu się po interfejsach.

To naprawdę przydatne rzeczy, biorąc pod uwagę fakt, że gry są pierwszym, co przychodzi człowiekowi do głowy, gdy myśli o rodzaju aplikacji, jaką chciałby uruchomić na emulowanym przez Windowsa 11 Androidzie.

Poza wymienionymi wyżej usprawnieniami, aktualizacja wnosi kilka innych dodatków i poprawek związanych z działaniem Android na PC, w tym ulepszenia w połączeniach sieciowych, zarządzaniem grafiką przez system czy nowe łatki bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że Microsoft wkrótce wyjdzie poza piaskownicę USA i udostępni testerom z innych krajów przekonanie się, jak to jest grać w gry z Androida na komputerze z Windowsem. Oby jak najszybciej!