LG UltraPC to leciutki, ale jednocześnie wydajny i ładny laptop. Teraz kupisz go o pół tysiąca złotych taniej

LG cały czas aktualizuje swoją ofertę laptopów, wydając coraz to nowsze propozycje, stworzone dla szerokiej gamy odbiorców. I nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ koreański producent wprowadza na polski rynek nowość – model LG UltraPC, który ma na pokładzie solidne komponenty, jest poręczny i lekki oraz wygląda naprawdę elegancko!

Laptop LG UltraPC łączy elegancki (prosty!) design z wysoką wydajnością

Najnowsza propozycja LG to istne mobilne biuro, które będzie ciekawą opcją dla pracujących hybrydowo (i w miejscach publicznych) fanów prostego (nierzucającego się w oczy) wyglądu. Laptop został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz LCD IPS, pracujący w rozdzielczości WUXGA (1920×1200 pikseli, proporcje 16:10). Ekran, z uwagi na wydłużone w poziomie proporcje, jest w stanie zaoferować o 11% więcej obrazu w porównaniu do klasycznych 16:9, co oczywiście przekłada się na większą powierzchnię roboczą. Szczytowa jasność wyświetlacza to 250 nitów.

Dodatkowo ekran LG UltraPC został pokryty powłoką antyodblaskową, zwiększającą czytelność w niemal każdych warunkach. Ponadto wspiera on technologię LG Glance by Mirametrix, która umożliwia automatyczne wykrywanie twarzy i oczu, co ma zwiększyć bezpieczeństwo. Opcja Smart Display, Privacy Alert lub Privacy Guard zamazuje ekran w momencie, gdy użytkownik na niego nie patrzy (albo patrzy ktoś, kto nie powinien) – fajne, prawda?

LG UltraPC to nie tylko bezpieczeństwo i solidny ekran, ale także wydajny, 6-rdzeniowy (12-wątkowy) procesor AMD Ryzen 5 5625U, wykonany w architekturze Zen 3 (taktowanie 2,3 GHz, boost 4,3 GHz) ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 7. CPU jest wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x-4266 w konfiguracji dwukanałowej. Na pliki przeznaczono dwa dyski SSD NVMe PCIe 4.0 o łącznej pojemności 512 GB (2x 256 GB).

Najnowszy laptop LG został wyposażony również w kamerę HD, dwa głośniki stereo 1,5 W, a także najpotrzebniejszy zestaw złącz: HDMI, 2x USB-A 3.2, USB-C 3.2, DC oraz – co ciekawe – wejście słuchawkowe typu amerykańskiego (HP-Out). Jest też czytnik kart microSD, moduł WiFi 6 i Bluetooth 5.1. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 72 Wh, a całość waży tylko 1600 gramów i ma wymiary 356,3×248,6×16,3 mm.

Ile trzeba zapłacić za LG UltraPC? (cena)

Regularna cena tego nowego modelu w ofercie marki LG to 4999 złotych, jednak w obecnie trwającej promocji można kupić go aż o 500 złotych taniej, tj. za 4499 złotych. Urządzenie jest już dostępne m.in. na stronie LG.