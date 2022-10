Nowy laptop Acer pobił rekord lekkości

Najnowszy Acer Swift Edge pobił rekord lekkości. Jest to bowiem najlżejszy na całym świecie laptop z wyświetlaczem OLED o przekątnej 16 cali. Urządzenie nie tylko jest bardzo lekkie – reszta jego specyfikacji technicznej również jest naprawdę zadowalająca. Mocy obliczeniowej z pewnością mu nie zabraknie.

Acer Swift Edge – lekki i poręczny 16-calowiec

Tajwański gigant technologiczny ponownie wprowadza na rynek zaskakujące urządzenie (zob. Chromebook Vero). Tym razem jest to ultralekki (najlżejszy na świecie) laptop Acer Swift Edge z wyświetlaczem o przekątnej 16 cali, bazującym na matrycy wykonanej w technologii OLED. Co więcej, ekran ma rozszerzone w pionie proporcje 16:10, a do tego pracuje w rozdzielczości WQUXGA (3840×2400 pikseli). Ponadto wyświetlacz oferuje m.in. 100% pokrycia barw przestrzeni DCI-P3, jasność szczytową do 500 nitów i czas reakcji 0,2 ms.

fot. producenta

Jak zostało wspomniane, Acer Swift Edge pobił rekord lekkości w swojej kategorii. Udało się to zrobić, bowiem waży zaledwie 1,17 kg i jednocześnie jest naprawdę smukły – ma 12,95 mm grubości. Całość została zamknięta w obudowie wykonanej ze stopu aluminium i magnezu, co pozwoliło zredukować wagę do minimum.

Mocy obliczeniowej mu z pewnością nie zabraknie

W środku Acer Swift Edge znajdziemy procesory z serii AMD Ryzen 6000 i Ryzen Pro 6000, bazujące na architekturze Zen 3+. Podstawowy wariant otrzyma Ryzena 5 6600U (6 rdzeni, 12 wątków), jednak do sprzedaży trafią także droższe modele – na przykład z 8-rdzeniowymi Ryzenami 7 (maksymalnie Ryzen 7 PRO 6850U).

Procesory są wspierane pamięcią operacyjną na kościach LPDDR5 w konfiguracji dual-channel – maksymalnie 32 GB, a na pliki przeznaczono dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB lub 1 TB – w zależności od wersji.

fot. producenta

Ponadto na pokładzie tego laptopa znajdują się jeszcze moduł WiFi 6E, a także najpotrzebniejszy zestaw złącz – HDMI 2.1, dwa porty USB-C 3.2 Gen 2, obsługujące szybkie ładowanie, dwa porty USB-A oraz złącze Combo Jack 3,5 mm.

Zaprezentowany dziś oficjalnie nowy laptop Acer Swift Edge trafi do sprzedaży jeszcze w październiku 2022 roku. Jego cena rozpocznie się od 1499 euro (równowartość ~7280 złotych).