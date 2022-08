Najnowszy Acer Chromebook Vero ma obudowę z recyklingu

Acer w ubiegłym roku zaprezentował i wprowadził do sprzedaży bardzo ciekawą opcję, a mianowicie laptopa, którego obudowa została stworzona z materiałów z recyklingu. Teraz firma z Tajwanu idzie o krok dalej i linia urządzeń się powiększa o nowego Acer Chromebook Vero. Co ma do zaoferowania?

Acer Chromebook Vero – „zielony” laptop

Najnowszy Chromebook Acera jest naprawdę intrygującą propozycją. Producent zastosował tu eko obudowę wytworzoną z materiałów z recyklingu – sprzęt jest zatem nieco bardziej przyjazny środowisku. Składa się ona przede wszystkim z plastiku – w 30% z recyklingu (PCR) i 50% plastiku PCR w nakładkach na klawisze. Co więcej, powierzchnia touchpada wykonana jest w 100% z plastiku pochodzącego z oceanów, a opakowanie w 90% z papieru z recyklingu.

źródło: Acer

Chromebook ten został zaprojektowany tak, aby jego okres eksploatacji był jak najbardziej wydłużony – wszystko po to, żeby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Ponadto producent twierdzi, że można go łatwo naprawić i zmodernizować – serwisanci mają mieć prosty dostęp do komponentów w środku, a 99% panelu wyświetlacza nadaje się do recyklingu. Co ciekawe, obudowa Acer Chromebook Vero jest pozbawiona farby!

Specyfikacja też niczego sobie

Chromebooki kojarzą się z mniej wymagającym systemem operacyjnym ChromeOS, a mimo tego producent wrzucił tu naprawdę solidne komponenty. Są na przykład procesory 12. generacji Intel Core z zintegrowanymi układami graficznymi Intel Iris Xe. W najbardziej zaawansowanej wersji znajdziemy Core i7, połączonego z 16 GB pamięci operacyjnej na kościach LPDDR4x oraz 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej na szybkim dysku SSD PCIe 4.0 NVMe.

źródło: Acer

Obudowa laptopa jest odporna – spełnia normę militarną MIL-STD-810H. Wzmocniona konstrukcja chroni go przed upadkami z wysokości nawet 122 cm. Urządzenie ma na pokładzie 14-calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości Full HD o maksymalnej jasności 300 nitów i 100% pokrycia przestrzeni barw sRGB.

Jest też pełny zestaw złącz – 2x USB-C, HDMI 2.0, USB-A, czy port audio jack 3,5 mm. Wersja z ekranem dotykowym otrzymała WiFi 6E, opcjonalną podświetlaną klawiaturę i czytnik linii papilarnych.

Cena Acer Chromebook Vero zaczyna się od 599 euro (równowartość ~2870 złotych).