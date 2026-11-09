Jeden tablet, dwa systemy. Tanio jednak nie jest

Kiedyś tablety z dwoma systemami operacyjnymi były całkiem częstym widokiem na sklepowych półkach, natomiast dziś praktycznie nie widuje się ich już. Marka należąca do Lenovo wprowadziła jednak właśnie na rynek taki sprzęt na rynek. Cena tego urządzenia jest (bardzo) wysoka).

Jeden tablet z dwoma systemami operacyjnymi

Kiedyś tablety z dwoma systemami operacyjnymi były całkiem popularne, ponieważ wówczas Android był typowo „smartfonową” platformą, która ustępowała Windowsowi, gdy chodziło o możliwość produktywnego wykorzystania urządzenia. Dziś Android na tabletach oferuje funkcjonalność, która pozwala przekształcić sprzęt w pełnoprawną stację roboczą – alternatywę dla laptopa z Windowsem (czy macOS).

Aktualnie zatem tablety z dwoma systemami operacyjnymi nie mają aż tak dużo sensu jak kiedyś, lecz mimo to marka należąca do Lenovo zdecydowała się wprowadzić na rynek tablet Erazer U126, który ma zainstalowany zarówno system operacyjny Windows, jak i Android 16. Producent nie precyzuje, jak odbywa się przełączanie pomiędzy nimi, ale deklaruje, że ma dziać się to „płynnie”.

Erazer U126 (źródło: ITHome)

Jeżeli zaś chodzi o pozostałą specyfikację techniczną, tablet Erazer U126 jest wyposażony w procesor Intel Core Ultra 5 115U z ośmioma rdzeniami i dziesięcioma wątkami, który jest produkowany z użyciem 7-nm procesu technologicznego i ma dedykowane NPU. Pamięci operacyjnej typu LPDDR5 jest – w zależności od wersji – od 8 do 16 GB, natomiast dysk SSD ma pojemność 512 GB lub 1 TB.

Tablet Erazer U126 ma również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 12,6-cala, rozdzielczości 2560×1600 pikseli i jasności do 450 nitów. Niestety dla użytkowników, ekran odświeża obraz z częstotliwością tylko 60 Hz. Zasilaniem z kolei zajmie się akumulator o pojemności 3500 mAh (11,55 V; 40,425 Wh), który można ładować przewodowo z mocą 65 W (PD).

Ponadto tablet Erazer U126 oferuje łączność przez Bluetooth 5.0 i Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i tyle oraz dwa głośniki o mocy 1 W każdy. Całość ma wymiary 286,13×184,29×8,5 mm i waży 760 gramów.

Tablet Erazer U126 nie jest tani

Chociaż tablet Erazer U126 zadebiutował na rynku chińskim, jego cena nie należy do niskich (jak na lokalne warunki), ponieważ wynosi:

5499 juanów (równowartość około 3230 złotych) za wersję 8/512 GB

oraz 5999 juanów (~3520 złotych) za konfigurację 12/512 GB.

Na tę chwilę nie ma mowy o dostępności w innych krajach (mimo że marka Erazer ma niemiecki rodowód).