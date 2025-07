Nowy iMac mógł wyglądać nieco inaczej. Potwierdza to zdjęcie prototypu

Seria komputerów iMac, wraz z przejściem na układy Apple, doczekała się wizualnego odświeżenia. Nie był to jednak jedyny pomysł na wygląd tego sprzętu.

Gdzie jest jabłko?

Miałem przyjemność sprawdzić iMaca z Apple M3. Owszem, to atrakcyjny komputer, ale pod warunkiem, gdy patrzymy na niego od tyłu lub z boku. Na przodzie uwagę zwraca przede wszystkim zbyt szeroki „podbródek”. Po prostu nie pasuje on do całego urządzenia, a nawet wizualnie postarza iMaca.

Co prawda najlepiej jakby tego dolnego pasa w ogóle nie było, ale możliwe, że umieszczenie na nim logo Apple złagodziłoby efekt pustej, zbyt dużej tafli. Tym bardziej, że to właśnie nadgryzionego jabłko zlokalizowane tuż pod ekranem było jednym ze znaków rozpoznawalnych wcześniejszych iMaców.

Okazuje, że Apple rozważało takie rozwiązanie, ale ostatecznie projekt z nieznanych przyczyn został porzucony.

Nowy iMac mógł mieć nieco inny design

Na platformie X pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać pozostałości po prototypowych iMacach. Warto zauważyć, że co najmniej jeden z nich miał logo Apple umieszczone pod ekranem, podobnie jak starsze komputery z tej serii.

Owszem, użytkownik @Kosutami_Ito ma na koncie informacje, które się potwierdziły, jak i błędne posty o planach Apple. Najnowsze doniesienia wydają się być jednak prawdzie. Szczególnie, że scenariusz, w którym Apple nie sprawdziłoby przynajmniej w fazie prototypów takiego wyglądu, jest mało prawdopodobny.

Uważam, że decyzja podjęta przez firmę o porzuceniu projektu, który nawiązywał do przeszłości iMaca, była krokiem w złym kierunku. Możliwe, że jednak jestem w tym osamotniony. Wypadałoby przeprowadzić ankietę wśród klientów Apple, zwłaszcza w przypadku byłych i obecnych użytkowników iMaców.

Wypada jeszcze wspomnieć, że aktualny projekt iMaca zadebiutował w 2021 roku, wraz z modelem wyposażonym w układ M1. Dotychczas nie przeszedł on widocznych zmian. Możliwe, że nie jest to traktowane priorytetowo przez Apple lub wciąż w Cupertino uważają ten design za świeży.

Ciekawe, czy kolejne, większe odświeżenie będzie wiązało się z powrotem logo na przód czy jednak zespół Tima Cooka zostanie przy nowym podejściu. Niestety, na odpowiedź możemy jeszcze długo poczekać.