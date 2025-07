Czy tutaj są kleszcze? Bezpłatna aplikacja pokaże, gdzie są

Kleszcze to niewinnie wyglądające pajęczaki, które mogą przenosić na ludzi i zwierzęta groźne choroby. Bezpłatna aplikacja ma pomóc w ich identyfikacji oraz da znać, jeśli kleszcze zostały zauważone w Twojej okolicy.

Darmowy „lokalizator” kleszczy w aplikacji

Kleszcze to pajęczaki, które spotykamy coraz częściej w wielu miejscach – od lasów, przez trawy i zarośla, aż po domowe ogrody czy nawet miejską zieleń, w której w zasadzie nie spodziewamy się tego pasożyta. Co więcej, zwykle aktywność kleszczy zauważano latem, jednak teraz już powoli zaczynają przystosowywać się do naszego klimatu, przez co można je „złapać” praktycznie przez cały rok.

Aplikacja PetCheck (źródło: MyPet)

Choroby przenoszone przez te pajęczaki uznawane są za jedno z największych naturalnych zagrożeń w naszym klimacie. I to nie tylko dla ludzi. Odkleszczowe schorzenia, takie jak borelioza, babeszjoza czy erlichioza, atakują również zwierzęta domowe. Poza tradycyjnymi metodami chronienia siebie i zwierząt przed kleszczami, pojawiło się też nowe rozwiązanie. A jest nim aplikacja z funkcją opartą na AI, która podpowie, gdzie żerują kleszcze.

Aplikacja PetCheck jest bezpłatna i pozwala na śledzenie zagrożenia kleszczami w danej okolicy za pomocą interaktywnej mapy. Ponadto użytkownik może zgłaszać miejsca, w których napotkał te pajęczaki, aktualizując w ten sposób bazę danych i pomagając innym spacerowiczom. W PetCheck możesz również włączyć specjalne ostrzeżenia – jeśli znajdziesz się w okolicy, w której zarejestrowano wzmożoną aktywność kleszczy, otrzymasz powiadomienie.

PetCheck to narzędzie, które pozwala również na zidentyfikowanie napotkanego kleszcza. Co ważne – twórcy już po pierwszym uruchomieniu apki zaznaczają, że jest to wyłącznie „udogodnienie”, a nie rozwiązanie służące do diagnozowania, zapobiegania czy leczenia chorób.

Aplikacja PetCheck (źródło: MyPet)

PetCheck – jak korzystać z aplikacji?

W pierwszej kolejności trzeba przede wszystkim pobrać i zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym. Apkę znajdziesz w sklepie Google Play oraz sklepie Apple App Store. Co ważne, po instalacji musisz zaakceptować warunki użytkowania i podać podstawowe dane – imię, nazwisko i adres e-mail. Jeśli chcesz skorzystać z interaktywnej mapy (zintegrowanej z Google Maps), musisz też wyrazić zgodę na udostępnianie lokalizacji.

PetCheck jest bardzo intuicyjną aplikacją. W menu zlokalizowanym na dole ekranu znajdziesz zakładki, takie jak Strona główna, Mapa, Kleszcze, Pchły i Baza wiedzy. Po wybraniu sekcji Mapa, zobaczysz kleszcze zgłoszone w Twojej okolicy.

Aplikacja PetCheck (źródło: MyPet)

Z kolei wybierając „Kleszcze” możesz:

zrobić zdjęcie kleszcza, aby z pomocą AI zidentyfikować jego gatunek,

zgłosić pasożyta napotkanego w konkretnej lokalizacji.

Aplikacja PetCheck (źródło: MyPet)

PetCheck deklaruje, że identyfikacja gatunku kleszcza przebiega z 80% dokładnością. Apka oferuje też kalkulator jaj pcheł oraz test na obecność pcheł, a także obszerną bazę wiedzy, co może szczególnie przydać się opiekunom zwierząt.