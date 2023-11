Huawei zaprezentował nowy laptop MateBook D 16 2024

Oferta Huawei wzbogaciła się dziś nie tylko o tablet MatePad Pro 11 2024, ale też laptop MateBook D 16 2024, który powinien spełnić oczekiwania szerokiego grona użytkowników, gdyż oferuje zróżnicowaną specyfikację techniczną.

Specyfikacja laptopa Huawei MateBook D 16 2024 jest… zróżnicowana

Huawei zadbał o to, aby jego nowym laptopem zainteresowali się klienci o różnych potrzebach, ponieważ do sprzedaży trafią aż cztery wersje – do wyboru będą modele z procesorem Intel Core i5-13420H, Intel Core i5-13500H, Intel Core i7-13700H i Intel Core i9-13900H. W pierwszym przypadku za grafikę odpowiadać będzie układ Intel UHD, natomiast w pozostałych trzech Intel Iris Xe.

Ponadto w każdej konfiguracji laptop zaoferuje tyle samo RAM i pamięci masowej na dysku NVMe PCIe SSD – odpowiednio 16 GB i 1 TB. Pozostała specyfikacja techniczna również jest (prawie) taka sama w każdym modelu, zatem wszyscy użytkownicy otrzymają do dyspozycji także 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (142 ppi), jasności 300 nitów i współczynniku kontrastu 1200:1 ze wsparciem dla 100% sRGB.

Na wyposażeniu laptopa znajduje się też podświetlana klawiatura o skoku klawiszy 1,5 mm z pełnowymiarowym blokiem numerycznym, czytnikiem linii papilarnych i klawiszem służącym do wyłączania kamery internetowej (1 Mpix) oraz dwa mikrofony i dwa głośniki. Do tego są jeszcze złącza USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI i 3,5 mm.

Huawei MateBook D 16 2024 zaoferuje też fabrycznie wgrany system operacyjny Windows 11 Home i akumulator o pojemności od 56 do 70 Wh ze wsparciem dla ładowania o mocy 65 W, aczkolwiek producent nie precyzuje, od czego zależy wielkość baterii (niewykluczone, że od zastosowanego procesora).

Huawei MateBook D 16 2024 (fot. producenta)

Cena laptopa Huawei MateBook D 16 2024

W Chinach cena MateBook D 16 2024 zaczyna się od 4599 juanów (równowartość ~2570 złotych) – tyle trzeba zapłacić za wersję z procesorem i5-13420H i akumulatorem o pojemności 56 Wh. Obecnie nie mamy informacji na temat dostępności tego laptopa poza Chinami, ale poprzednia generacja MateBook D 16 2022 jest dostępna w Polsce.