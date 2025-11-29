Nowy gracz na rynku laptopów. Dobrze go znacie

Laptopy to kategoria o bardzo szerokim zróżnicowaniu – zarówno pod kątem specyfikacji, jak i zastosowań czy rozmiarów. Wychodzi na to, że możemy spodziewać się nowego rywala – jak będzie wyglądało jego pierwsze urządzenie?

Do wyboru do koloru

Czy tego chcemy czy nie, laptop to nadal synonim wielozadaniowości. Może i nie nosimy go w kieszeni jak smartfon, ale wbudowana klawiatura, ergonomia i moc obliczeniowa sprawiają, że jest to perfekcyjne urządzenie dla każdego – pod warunkiem, że dobierze sprzęt pod swoje potrzeby.

Jest to również na tyle zróżnicowana półka urządzeń nie tylko poprzez rozmiary czy moc laptopów, ale także przez system operacyjny. Chętni rozbudowania biura o rozwiązania Apple decydują się na MacBooki z MacOS, tradycjonaliści stawiają na najpopularniejsze maszyny z Windowsem, a entuzjaści mają dobre powody, aby próbować postawić na maszynie coś opartego na Linuksie.

Jest też czwarta opcja w postaci urządzeń z preinstalowanym ChromeOS, które zbiera się pod jedną kategorią Chromebooków. To lekkie sprzęty, niewymagające mocnych podzespołów, dzięki czemu nowe maszyny oferują płynną pracę w niskiej cenie. Wśród producentów tego typu laptopów można wymienić m.in. Acera, Lenovo, Asusa czy Samsunga. Niedługo może dołączyć do nich kolejna firma, znana ze smartfonowego świata.

Acer Chromebook Plus 515 – przykład laptopa z ChromeOS. (Źródło: Acer)

Pierwszy laptop HMD w drodze

Firma, która swoją rozpoznawalność zbudowała na oferowaniu urządzeń z logo Nokii, pracuje właśnie nad pierwszym laptopem opartym na systemie Google – taką informację przekazał znany informator z Twittera o pseudonimie HMD_MEME’S, którego przewidywania wiele razy okazywały się trafne. Sprzęt miałby nazywać się HMD Book CS-1 Flip i oferować zawiasy pozwalające na odchylenie ekranu o prawie 360 stopni, podobnie jak ma to miejsce w urządzeniach Asusa z serii Chromebook Flip.

W komentarzach do wpisu autor dodaje, że HMD zastosuje procesor Intela. Jest to o tyle interesujące, że wiele urządzeń na ChromeOS, głównie z niższej półki, wykorzystuje chipsety ARM MediaTeka z serii Kompanio. Reszta specyfikacji pozostaje tajemnicą, w tym kwestia systemu – w końcu w 2026 roku Google chce połączyć ChromeOS z Androidem i nie wiadomo, z jakim OS-em wystartuje HMD Book CS-1 Flip.

Jako ciekawostkę dodam, że Nokia jeszcze kilka lat temu wróciła na chwilę do sprzedawania laptopów, jednak nie odpowiadało za nie HMD.