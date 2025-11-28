iPhone może zyskać drugi ekran. Czy to ma sens?

Ekran na pleckach iPhone’a brzmi jak fanaberia, jednak projekt dostępny na Kickstarterze chce to zmienić. Reetle SmartInk I to etui, które nie tylko chroni nadgryzione jabłuszko, ale dodaje mu zupełnie nową warstwę funkcjonalności. Pytanie tylko, czy taki projekt ma szansę się przyjąć?

Jak się zapowiada Reetle SmartInk I?

Smartfon z dwoma ekranami nie jest już niczym przełomowym. Mogliśmy spotkać się z takim formatem m.in. w debiutującym w styczniu 2025 roku tanim smartfonem Fossibot S3 Pro czy w pancernym smartfonie Ulefone Armor 29 Ultra, którego premiera odbyła się w sierpniu 2025 roku. Póki co, ze względu na specyfikę iOS, taki układ z dwoma ekranami był zarezerwowany dla smartfonów z Androidem.

Reetle SmartInk I to interesujące etui ochronne z wbudowanym 3,97-calowym dotykowym ekranem w technologii e-ink. Taki ekran nie emituje światła jak klasyczne OLED-y, lecz odbija je jak kartka papieru, dzięki czemu świetnie radzi sobie w słońcu i mniej męczy oczy. Same w sobie etui z ekranem e-ink już istnieją, ale w tym przypadku producent wychodzi daleko poza proste wyświetlanie drugiej tapety.

Producent widzi dla SmartInk I wiele codziennych zastosowań. Ekran obudowy może pełnić rolę tablicy z najważniejszymi informacjami, takimi jak lista zadań, harmonogram dnia, kod QR do biletu czy stała przypominajka.

Inny scenariusz to czytanie krótszych tekstów – artykułów czy zapisanych notatek – bo rozmiar ekranu jednak ogranicza komfort dłuższej lektury. W obudowie znalazł się też fizyczny przycisk, który uruchamia nagrywanie notatek głosowych, które później mogą być automatycznie transkrybowane i streszczane przy pomocy AI.

Specyfikacja i dostępność Reetle SmartInk I

Ekran w technologii e-ink w SmartInk I ma rozdzielczość 480 × 800 pikseli, co przekłada się na gęstość ok. 235 ppi i w zupełności powinno wystarczać do wyświetlania wyraźnego tekstu.

W środku znajdują się moduły Bluetooth i Wi-Fi, a całym urządzeniem steruje aplikacja na iOS. To przez nią użytkownik wysyła dokumenty na obudowę, konfiguruje widżety, przegląda transkrypcje i zarządza kontem. Etui łączy się z iPhonem przez Bluetooth i jest projektowane z myślą o posiadaczach iPhone’a 14, iPhone’a 15, iPhone’a 16 i iPhone’a 17.

Etui z ekranem e-ink REETLE SmartInk I (źródło: Kickstarter)

W etui zastosowano akumulator o pojemności 300 mAh, który według producenta wystarcza na około 10 godzin aktywnej pracy lub do tygodnia w trybie czuwania. SmartInk I zachowuje zgodność z MagSafe, więc ładowanie bezprzewodowe iPhone’a nadal działa, a w zestawie ma się znaleźć także ładowarka bezprzewodowa. Oprócz tych wszystkich sprytnych funkcji etui nadal pełni swoją podstawową rolę, czyli zabezpiecza smartfon przed skutkami upadków.

Ile to kosztuje?

Akcesorium nie jest jeszcze dostępne w sklepach. Na razie można je zdobyć wyłącznie, wspierając projekt w ramach kampanii na Kickstarterze. Najniższy próg dla wspierających, pozwalający otrzymać sprzęt po premierze, startuje z okolic 926 dolarów hongkońskich, co po bezpośrednim przeliczeniu wynosi ok. 435 złotych.

Producent planuje wystartować z wysyłką w lutym 2026 roku, ale – jak to w crowdfundingu bywa – wspiera się obietnicę, a nie kupuje gotowy produkt z półki.

Jeśli mamy tu fanów dwóch ekranów, w Polsce dostępny jest Ulefone Armor 30 Pro.

Dostępne są również mniej zaawansowane od omawianego sprzętu, lecz prezentujące się równie ciekawie etui z ekranem e-ink.