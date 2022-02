Laptop Nokia PureBook kosztuje mniej niż Galaxy S22

Nikomu nie trzeba przedstawiać Nokii – jest to przecież jeden z najbardziej znanych producentów telefonów wszechczasów. Marka nieco spóźniła się w wyścigu smartfonów, ale przystąpiła do walki o segment laptopów. Najnowszy Nokia PureBook Pro ma na pokładzie nowoczesny procesor Intela i przy tym nie kosztuje fortuny.

Nokia PureBook Pro – solidny laptop, który jest tańszy od flagowca Samsunga

Najnowszy laptop Nokii na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę ciekawą propozycją. Urządzenie jest przede wszystkim wykonane z wysokiej klasy materiałów – w tej półce cenowej zazwyczaj widzimy plastikową obudowę, a tu Nokia zastosowała aluminium. PureBook Pro będzie sprzedawany w dwóch wariantach – 15,6 oraz 17,3 cali (w obu przypadkach są to panele IPS o rozdzielczości Full HD), gdzie wariant mniejszy cechuje się grubością 1,78 cm i waży zaledwie 1,67 kg, natomiast większy jest gruby na 2 cm grubości i waży 2,5 kg.

źródło: laptopmag

Laptop Nokii w środku także prezentuje się bardzo elegancko, a ekrany mają cienkie ramki po prawej i lewej stronie. Warto dodać, że producent nie zapomniał tu o standardowej kamerce do wideorozmów. Jeśli chodzi o specyfikację, to w tym aspekcie jest naprawdę dobrze. Producent zastosował tu najnowszy procesor Intel Core i3-1220P, czyli niskonapięciową propozycję 12. generacji Alder Lake, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz 512 GB przestrzeni na dysku SSD M.2.

źródło: laptopmag

Ten składa się z dwóch wydajnościowych rdzeni P oraz 8 energooszczędnych jednostek E i obsługuje 12 wątków logicznych. TDP procesora to 28 W, a więc nie jest to bardzo energooszczędna jednostka. Warto także dodać, że laptop będzie miał do dyspozycji tylko zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD.

Nokia PureBook Pro ma do dyspozycji dwa porty USB-C (które można wykorzystać do ładowania), USB 3.2, czytnik kart microSD oraz złącze Combo Jack 3,5 mm. Bateria ma zapewniać do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu – co jest bardzo dobrym wynikiem.

źródło: laptopmag

Urządzenie zostało wycenione na 699 euro (równowartość ~ 3240 złotych) za wariant 15,6 cali, natomiast wersja 17,3 cala będzie kosztować 799 euro (~ 3700 złotych). Laptop mimo solidnych komponentów i wysokiej klasy materiałów nie kosztuje fortuny, bo za tę kwotę kupimy dla przykładu Galaxy S22 (wycenionego w Europie na 799 euro).