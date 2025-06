Ten głośnik Xiaomi nie tylko rozkręci imprezę, ale też naładuje smartfon

Nowy głośnik Xiaomi to nie tylko mocny dźwięk. Sound Party to urządzenie, które potrafi także pełnić rolę powerbanku i z zapowiedzi wynika, że zrobi to całkiem dobrze. A do tego prezentuje się świetnie i jest odporny na wodę oraz kurz.

Efekty świetlne, dźwięk stereo i bateria na cały dzień

Xiaomi Sound Party to przenośny głośnik Bluetooth, w którym producent obiecuje wysoką jakość dźwięku i stylowy design. W środku znalazł się zestaw przetworników o łącznej mocy 50 W. 15 W przypada na głośnik wysokotonowy, a 35 W na woofer. Do tego dochodzi tryb Bass Boost oraz strojenie Harman AudioEFX. To dzięki niemu głośnik ma zapewniać bogate brzmienie z mocnym basem i wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi.

Xiaomi deklaruje też obsługę trybu TWS, co oznacza, że można sparować dwa głośniki Sound Party i uzyskać prawdziwy dźwięk stereo, bo lewy i prawy kanał będą rozdzielone między dwa urządzenia. Jeśli komuś to za mało, producent przygotował także funkcję Party Mode. Można połączyć nawet 100 głośników w jedną sieć i zsynchronizować odtwarzanie muzyki.

Xiaomi Sound Party (źródło: Xiaomi)

Ciekawie prezentuje się również 3D ambient lighting. Oświetlenie reaguje na rytm muzyki i zmienia kolory. Producent zadbał też o mobilność. Wbudowany uchwyt jest sprytnie ukryty w obudowie, a całość waży około 1,2 kg i mieści się w kompaktowych wymiarach 255 × 92 × 92 mm.

W środku znajduje się akumulator 5200 mAh, który wystarcza nawet na 26 godzin pracy (przy 50% głośności, bez efektów świetlnych i bez trybu Bass Boost). W razie potrzeby urządzenie można szybko naładować. Według Xiaomi 10 minut ładowania wystarcza na 2 godziny odtwarzania. Co ważne, głośnik oferuje funkcję ładowania zwrotnego z mocą do 15 W, więc bez problemu poradzi sobie jako awaryjny powerbank dla smartfona.

Xiaomi Sound Party (źródło: Xiaomi)

Co jeszcze oferuje głośnik Xiaomi?

Sound Party został wyposażony w Bluetooth 5.4 oraz moduł NFC, co ułatwia szybkie parowanie ze smartfonem. Wystarczy jedno dotknięcie, by rozpocząć odtwarzanie muzyki. Dodatkowo na pokładzie znalazł się mikrofon, dzięki któremu można prowadzić rozmowy głosowe bezpośrednio przez głośnik.

Xiaomi chwali się także odpornością na wodę i kurz. Certyfikat IP67 oznacza, że Sound Party przetrwa zachlapania, piasek czy krótkie zanurzenie w wodzie, co czyni go świetnym wyborem na plażę, biwak czy ogrodową imprezę.

Urządzenie jest już dostępne na globalnej stronie Xiaomi.