Mały jak GameBoy, wszechstronny jak PC. To sprzęt godny 2026 roku

Zanim świat całkowicie przejęły smartfony, najbardziej kompaktowym rozwiązaniem, zastępującym komputer, były palmtopy. Jeżeli w 2026 roku marzy Wam się tak szalona kombinacja, jak PC wielkości handhelda z Linuxem na pokładzie, to o dziwo takie rozwiązanie może wkrótce trafić na rynek.

XXI wiek i uniwersalne sprzęty

Choć nawet 20 lat temu byłem świadomy faktu, że mniejszy format sprzętu nie oznacza, że jest on automatycznie lepszy od większych rozwiązań, to przyszłość miała dla mnie kształt palmtopa. Obietnica komputera z fizyczną klawiaturą, który można schować do kieszeni (pod warunkiem, że nosi się spodnie w bardzo dużym rozmiarze) brzmiała naprawdę obiecująco. Często zastanawiałem się, jak to jest być posiadaczem czegoś pokroju urządzeń Palm lub maszyny z Windows CE.

W 2026 roku niemal wszyscy pogodzili się, że synonimem przenośnego biura są smartfony z iOS lub Androidem na pokładzie. Nie przeszkadza to oczywiście marzycielom na pokazywanie urządzeń idących pod prąd. Ostatnio na łamach Tabletowo opisywałem smartfon, który ma zaoferować opcję uruchamiania Androida Linuxa i Windowsa w jednej obudowie. Teraz okazuje się, że nadchodzi sprzęt, który jest czymś więcej niż duchowym spadkobiercą palmtopów.

Mecha Comet – palmtop na miarę 2026 roku

Od strony estetycznej, Mecha Comet przypomina trochę GameBoya, a trochę urządzenia Blackberry (jak Clicks Power Keyboard). Już w tym miejscu objawia się pewna niesamowitość sprzętu – piny znajdujące się na dole obudowy umożliwiają przykładowo odpięcie modułu z klawiaturą i zastąpienie go nakładką z przyciskami niczym w przenośnej konsoli. Dodatkowa płytka w zestawie umożliwi również projektowanie własnych akcesoriów.

Co się tyczy wyświetlacza, jest to 3,92-calowy dotykowy panel AMOLED o jasności 500 nitów i 441 ppi (co oznacza rozdzielczość zbliżoną do HD, jednak zespół nie podaje dokładnych parametrów).

Mecha Comet (źródło: Mecha | Kickstarter)

Od strony technicznej Mecha Systems zdecydował się na dwa chipsety w architekturze ARM64 – czterordzeniowy I.MX 8M Plus o taktowaniu 1,8 GHZ ze zintegrowanym GPU i NPU oraz sześciordzeniowy I.MX 95 z dwa razy szybszym układem graficznym i pamięcią LPDDR5. Firma przewiduje trzy opcje RAM-u – 2, 4 lub 8 GB. Oprócz wbudowanej pamięci eMMC o pojemności 64 lub 128 GB, Mecha Comet oferuje także wejście na karty microSD oraz gniazdo, za pomocą którego dorzucimy dysk SSD NVMe.

W kwestii łączności pojawi się moduł Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz miejsce na fizyczną kartę SIM. Oprócz dwóch gniazd USB-C na obudowie znajdzie się także port HDMI, a kwestię czujników dopełnia akcelerometr, żyroskop i magnetometr. Granicę między komputerem a smartfonem zaciera kamera 8 Mpix z autofocusem i akcesoryjny modem umożliwiający skorzystanie ze standardów LTE oraz 5G.

Otwartość przede wszystkim

Chcąc uczynić projekt jak najbardziej otwartym dla każdego zainteresowanego, Mecha Comet wykorzystuje do pracy Mechanix GUI – jest to dystrybucja Linuxa oparta na wersji 6.12 oraz Fedora 43. Mecha Systems wierzy, że tylko otwarte oprogramowanie pcha technologię do przodu, dlatego interfejs wraz z kodem źródłowym aplikacji, pakiety Flutter do implementacji designu Mechanix oraz Mecha Make – system do tworzenia dystrybucji Linuxa i bootloaderów dla urządzeń Mecha Comet są dostępne w formie darmowego repozytorium na platformie GitHub.

Mecha Comet (źródło: Mecha | Kickstarter)

Twórcy urządzenia idą na całość i kiedy trafi ono do produkcji, sprzęt również ma zostać „otwarty” na mocy licencji CERN-OHL-S-2.0. W tej chwili zewnętrzna obudowa, płyta główna w wariancie EVT (Engineering Verification Testing) oraz projekt płytek drukowanych wraz z oprogramowaniem do akcesoriów są już opublikowane. W przyszłości dołaczy do tego wewnętrzny projekt i elementy osprzętu oraz pliki źródłowe do PCB wraz z układem.

Jeżeli jeszcze nie zakochaliście się w Mecha Comet, to co powiecie na jego długowieczność? Zespół przewiduje 7 lat rozwoju oprogramowania oraz wsparcie SoC do 2036 roku – dzięki społeczności szansa na rozwój może być jeszcze dłuższa. W planach jest również zapewnienie dostępu do części zamiennych w rozsądnej cenie.

Ile ma kosztować rozpoczęcie przygody z Mecha Comet? W ramach kampanii na Kickstarterze najtańsza opcja to wariant z procesorem I.MX 8M Plus, 2 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dane kosztujący 672 złote. Dostawa ma ruszyć w maju 2026 roku. Bogaci i cierpliwi mogą zdecydować się na chipset I.MX 95 i 4 GB RAM-u za 1027 złotych, którego wysyłka planowana jest na wrzesień 2026 roku.

W zależności od wybranego akcesorium ceny wahają się natomiast od 10 do 60 dolarów (~35-215 złotych), a wysyłka do Polski kosztuje 18 dolarów (~65 złotych). Do ceny zamówienia Mecha Systems doda również nieuwzględniony w kampanii podatek VAT.