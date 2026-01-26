Pogrzebali Nokię. Teraz wypuszczają zegarki

Po rezygnacji z marki Nokia firma HMD skupia się na rozwijaniu własnego katalogu produktów. Regularnie prezentuje smartfony i klasyczne telefony, ale nie boi się też eksperymentów. Niedawno mogliśmy zobaczyć bezprzewodowe słuchawki z jej logo, a teraz światło dzienne ujrzały dwa smartwatche.

HMD Watch X1 to smartwatch, z którego producent jest dumny

HMD Watch X1 przedstawiany jest jako smartwatch klasy premium, choć wydaje się to stwierdzeniem mocno na wyrost. Został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli, a także jasności sięgającej 600 nitów (i ta ostatnia wartość może budzić największe wątpliwości). Urządzenie ma również oferować animowane tarcze i funkcję Always on Display.

Wbudowany akumulator pozwoli zegarkowi HMD Watch X1 na maksymalnie 5 dni działania na jednym ładowaniu. Całość wieńczy zaś pyło- i wodoszczelna konstrukcja (klasa IP68) w czterech kolorach do wyboru: szarym (z zielonym paskiem), szarym (z bransoletą), srebrnym (ze skórzanym paskiem) oraz czarnym (z czarnym paskiem).

HMD Watch X1 (fot. HMD)

…a HMD Watch P1 to jego uboższy brat

Z kolei HMD Watch P1 to propozycja dla osób o niższych wymaganiach. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z prostokątnym wyświetlaczem LCD o przekątnej 1,83 cala, rozdzielczości 240×284 piksele i jasności dochodzącej do 550 nitów. Maksymalny czas pracy to 4 dni, klasa szczelności – IP67, a listę wersji kolorystycznych tworzą: czarna i srebrna.

Co ciekawe jednak, w obu modelach producent postawił na ten sam zestaw czujników, które pozwolą na całodobowy monitoring pulsu i natlenienia krwi, śledzenie kalorii, dystansu, stresu oraz czasu i jakości snu, a także kontrolowanie aktywności w trybach treningowych.

Oba zegarki oferują w dodatku powiadomienia, obsługę wiadomości, połączenia głosowe przez Bluetooth oraz zdalne sterowanie muzyką.

HMD Watch P1 (fot. HMD)

Nie wiadomo jeszcze tego, co najważniejsze

Firma HMD potwierdziła również, że oba smartwatch wykorzystują standardowe paski o szerokości 22 mm, co daje nadzieje na szerokie opcje personalizacji.

Jak na razie nie poznaliśmy, niestety, żadnych szczegółów na temat daty premiery, dostępności ani cen. Można jednak przypuszczać, że nie będą to przesadnie drogie urządzenia.