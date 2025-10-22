Ależ to jest imponujący smartfon. Chętnie bym go kupił

Odkąd sięgam pamięcią, bardzo podobają mi się smartfony ten marki. Najnowszy model w jej ofercie również mi zaimponował. Z pewnością nie tylko ja się nim jednak zachwycę.

Smartfon Nubia Z80 Ultra jest imponujący

To kolejny model w ofercie tej marki z aparatem ukrytym za ekranem, dzięki czemu wyświetlacz jest jednolitą, nieskalaną żadnym otworem powierzchnią. A cechuje się ona przekątną 6,85 cala, rozdzielczością 2688×1216 pikseli i jasnością do 2000 nitów.

Ponadto ekran obsługuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz 10,7 mld kolorów i 100% palety barw DCI-P3. Dodatkowym udogodnieniem jest ściemnianie PWM 2592 Hz i próbkowanie dotyku z prędkością nawet 3000 Hz. Specyfikacja wyświetlacza wygląda zatem wyśmienicie.

Nubia Z80 Ultra (źródło: ZTE)

Podobnie powinno być z wydajnością, zapewnianą przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5X i pamięć UFS 4.1, a także czasem pracy, za który odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 7200 mAh. Użytkownicy naładują go przewodowo z mocą 90 W i indukcyjnie z mocą 80 W. Do ich dyspozycji producent oddaje też funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego.

Marka postarała się również, żeby smartfon Nubia Z80 Ultra imponował możliwościami fotograficznymi. Główny aparat ma 50 Mpix matrycę o wielkości 1/1,3 cala, przysłonę f/1.7, optyczną stabilizację obrazu i ekwiwalent ogniskowej 35 mm. Towarzyszy mu 50 Mpix aparat ultraszerokokątny z sensorem o rozmiarze 1/1,55″ i przysłoną f/1.8 oraz 64 Mpix teleobiektyw z OIS. Moduł na tyle może nagrywać wideo w 4K w zwolnionym tempie (120 klatek na sekundę).

Smartfon Nubia Z80 Ultra wyposażono ponadto w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, NFC, emiter podczerwieni, komorę parową i dodatkowy klawisz na bocznej krawędzi, za pomocą którego można szybko uruchomić wybraną funkcję. Trzeba też wspomnieć, że urządzenie jest odporne na pył i wodę (IP68 i IP69).

Ile kosztuje smartfon Nubia Z80 Ultra? (cena w Chinach)

Czarna i biała wersja kolorystyczna będą dostępne w trzech konfiguracjach pamięciowych:

12/512 GB za 4999 juanów (równowartość około 2565 złotych),

16/512 GB za 5299 juanów (~2720 złotych),

16 GB/1 TB za 5699 juanów (~2920 złotych).

Niebieska ma natomiast występować w tylko dwóch:

16/512 GB za 5599 juanów (~2870 złotych),

16 GB/1 TB za 5999 juanów (~3075 złotych).

Można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości smartfon Nubia Z80 Ultra będzie dostępny globalnie, naturalnie w wyższych cenach niż w Chinach. Producent nie podał jednak terminu globalnej premiery.