Pokaz Sony odwołany? Podobno przez Microsoft

Co roku Sony szykuje wielki pokaz gier, znany jako PlayStation Showcase, gdzie prezentuje plany na najbliższe miesiące i produkcje, nad którymi pracuje. Zwykle konferencja odbywała się we wrześniu, ale w tym roku jej zabrakło. Czy pokaz zostanie odwołany?

Reklama

Pokaz gier i planów Sony

Posiadacze konsoli Sony każdego roku oczekiwali na wrzesień, kiedy to regularnie odbywało się PlayStation Showcase. Tylko w tamtym roku japońska firma zaprezentowała PC-tową wersję Uncharted 4: A Thief’s End oraz Uncharted: Lost Legacy, a także dwie produkcje z uniwersum Marvela (Wolverine i Spider-Man 2). Wtedy też poznaliśmy szczegóły dotyczące God of War: Ragnarok, więc jak sami widzicie, fani Sony mieli na co czekać w tym roku, gdyż oczekiwania były wręcz ogromne.

Gdy we wrześniu nie odbyło się PlayStation Showcase, ani też nie zapowiedziano go na późniejsze miesiące, społeczność graczy zaczęła przypuszczać, że po prostu pokaz przełożono na październik lub listopad. Teraz jednak okazało się, iż być może zostanie całkowicie odwołany. Jaki jest tego powód?

PlayStation Plus VS Xbox Game Pass

PlayStation Showcase zamrożone przez Microsoft?

Zdaniem Millie A, znanej informatorki, PlayStation Showcase w ogóle nie odbędzie się w tym roku. Czym jest spowodowana taka decyzja? Otóż Sony bardzo przeszkadza potencjalne przejęcie Activision przez Microsoft. Sprawę bada m.in. brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków.

Głównym argumentem Sony w sporze z Microsoft jest fakt, że japońska firma obawia się, iż znane marki, jak np. Call of Duty, będą dostępne ekskluzywnie jedynie na Xboxach oraz PC. Kenichiro Yoshida zapomina jednak, że sami na PlayStation Showcase zaprezentowaliby… ekskluzywne gry!

Gdyby PlayStation Showcase faktycznie odbyło się jeszcze w tym roku, mógłby to być mocny argument na korzyść Microsoftu, stąd prawdopodobnie decyzja o przełożeniu pokazu gier. Trzeba jednak pamiętać, że nie są to potwierdzone informacje, a jedynie doniesienia znanej informatorki.

Jeżeli jednak te rewelacje okażą się prawdą, to potwierdzą tezę, że Sony, zamiast skupiać się na rozwijaniu swoich gier oraz produktów, woli kłaść konkurencji kłody pod nogi.