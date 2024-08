Mała rzecz, a cieszy. Gmail ułatwia odpowiadanie na wiadomości

To dobra zmiana – firma Google ułatwiła odpowiadanie na wiadomości w aplikacji Gmail na Androidzie. Podobnie jak w przeglądarkowej wersji tego pocztowego klienta, możliwe jest teraz tworzenie i wysyłanie odpowiedzi bez konieczności wychodzenia z odebranej wiadomości. Co więcej – staje się to od razu opcją domyślną.

Nowy, szybszy sposób na odpowiadanie w aplikacji Gmail

Do tej pory było tak, że chcąc odpowiedzieć na e-mail w aplikacji Gmail, trzeba było wybrać opcję „Odpowiedz”, „Odpowiedz wszystkim” lub „Przekaż dalej”, a kliknięcie którejkolwiek z nich powodowało uruchomienie pełnoekranowego okna tworzenia wiadomości. Utrudniało to odnoszenie się do poszczególnych fragmentów tekstu, a także negatywnie wpływało na dynamikę całego procesu.

Po ostatniej aktualizacji, która najpewniej trafiła już na Twoje urządzenia z Androidem (u mnie także jest już dostępna), po otwarciu wiadomości ze skrzynki odbiorczej u dołu ekranu pojawia się jednoliniowe okienko odpowiedzi. Klikając w nie, można od razu przejść do tworzenia wiadomości zwrotnej, pozostając w tym samym oknie.

Czasem jednak lepiej sprawdzi się pełnoekranowy edytor

Moim zdaniem nowa funkcja to świetna rzecz. O ile jednak sprawdzi się przy krótkich, lekkich wiadomościach, to w przypadku bardziej formalnych treści wygodniejsze może okazać się jednak przejście do trybu pełnoekranowego. To żaden problem – wystarczy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu pola odpowiedzi albo też po prostu wcisnąć przycisk odpowiadania w nagłówku wiadomości.

screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Pełnoekranowe okno odpowiadania trzeba włączyć także wtedy, gdy chce się sformatować tekst przed wysłaniem wiadomości albo też dołączyć do niej załącznik (pomimo tego że sam przycisk widoczny jest też przy polu szybkich odpowiedzi). Zostaniemy tam pokierowani również po wybraniu opcji „Przekaż dalej” lub „Zmień adresatów” z listy rozwijanej nad słowem „Odpowiedz”.

Tak jak już wspomniałem, aktualizacja aplikacji Gmail wprowadzająca format szybkich odpowiedzi została już udostępniona globalnie. Do użytkowników pakietu Workspace powinna trafić w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a posiadacze iPhone’ów mogą spodziewać się jej jeszcze przed końcem bieżącego roku, przy czym firma Google nie podała w tym kontekście żadnej konkretnej daty.