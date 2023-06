Ten nowy tablet przyciąga wzrok ciekawym designem i niezłą specyfikacją

Choć większość osób patrzy przez większość czasu na przód tabletu, to producenci starają się, aby całe urządzenie wyróżniało się z tłumu i wyglądało atrakcyjnie. Nowy Teclast T50 Pro prezentuje się przyjemnie dla oka z obu stron, podobnie zresztą jak jego specyfikacja techniczna.

Co oferuje tablet Teclast T50 Pro? Specyfikacja

Przód tego tabletu w większości pokrywa 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2000×1200 pikseli. Co prawda nie odświeża on obrazu z podwyższoną częstotliwością (tj. wyższą niż standardowe 60 Hz), ale potrafi śledzić dotyk z prędkością 120 Hz. Producent podkreśla też, że otaczające ekran ramki mają szerokość 8 mm, lecz nie podaje już współczynnika screen-to-body ratio.

Teclast T50 Pro (źródło: Teclast)

Teclast T50 Pro powinien zapewnić satysfakcjonującą wydajność, ponieważ wyposażono go w procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) z dwoma rdzeniami Cortex-A76 2,2 GHz i sześcioma Cortex-A55 oraz układem graficznym Mali-G72 MP3 800 MHz. Do tego użytkownik dostanie do dyspozycji 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności nawet 1 TB, a także 8 GB fizycznego RAM z opcją zyskania kolejnych 8 GB pamięci operacyjnej, która zostanie wydzielona z zasobów pamięci flash.

Tablet fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować z mocą 18 W przez port USB-C. Według deklaracji producenta, naładowana do 100% bateria wystarczy na przykład na 5,5 godziny grania w gry lub 7,5 godzin oglądania wideo w Full HD albo 8,9 godziny surfowania po internecie.

8.8 Ocena

Teclast T50 Pro zamknięty jest w metalowej obudowie o grubości zaledwie 7,5 mm. Całość waży natomiast 480 gramów i na pewno może się spodobać. Na panelu tylnym w oczy rzucają się dwa koła i dioda doświetlająca, aczkolwiek tablet ma na tyle tylko jeden aparat – 20 Mpix z autofokusem, podczas gdy drugą wyspę zajmuje czujnik głębi wykorzystujący sztuczną inteligencję. Na przodzie umieszczono z kolei 8 Mpix aparat.

Teclast T50 Pro (źródło: Teclast)

Na pokładzie tego tabletu znajdują się też m.in. cztery głośniki stereo o mocy 3 W, Bluetooth 5.2 i dwa sloty na karty SIM ze wsparciem dla 4G LTE. Ponadto urządzenie obsługuje cztery systemy odpowiedzialne za lokalizację – GPS, Glonass, Galilei i Beidou, a do tego także A-GPS.

Cena tabletu Teclast T50 Pro

Teclast T50 Pro jest dostępny w oficjalnym sklepie marki Teclast na platformie AliExpress za 939,34 złotych (z VAT). Do 19 czerwca 2023 roku, do godziny 8:59, można otrzymać rabat w wysokości 18 złotych za każde wydane 140 złotych (maksymalnie 54 złote), a do tego jest dostępny kupon stoiska na kwotę 12,73 złotych. Sumarycznie da się zatem zaoszczędzić 66,73 złotych, dzięki czemu finalnie zapłacicie ~873 złote.