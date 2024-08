WhatsApp ma pomysł, jak uczynić awatary ciekawszymi dla użytkowników

Zespół, który odpowiada za rozwój WhatsAppa, pracuje nad nowymi funkcjami. Celem szykowanych zmian jest ulepszenie awatarów.

Awatary zobaczymy w nowym miejscu

Komunikatora WhatsApp raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. W końcu mamy do czynienia z jedną z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji. W związku z tym, wprowadzane nowości mają wpływ na naprawdę sporą grupę użytkowników. Zobaczmy więc, co tym razem szykuje nam zespół będący częścią konglomeratu Meta.

Jak wynika ze zmian odkrytych w aplikacji WhatsApp na Androida (wersja 2.24.17.10 beta), trwają już zaawansowane prace nad nowymi funkcjami związanymi z awatarami. Celem zmian jest uczynienie omawianego rozwiązania bardziej atrakcyjnym dla użytkowników, co jak najbardziej może się udać. Tym bardziej, że awatary mają stać się bardziej widoczne i dostać więcej opcji personalizacji.

Jedna z nowości pozwoli innym użytkownikom zobaczyć nasz awatar, gdy przesuną palcem po naszym zdjęciu profilowym na ekranie informacji o czacie. Dzięki temu, zyskamy więcej możliwości prezentowania profilu. Omawiana nowość wydaje się być podobna do rozwiązania dostępnego już na Instagramie, w którym awatary są wyświetlane w profilach użytkowników.

WhatsApp zapewni więcej opcji personalizacji

Kolejna zmiana wprowadzi ulepszony wygląd awatarów, a także ich większą personalizację. Możemy oczekiwać nowych narzędzi, dzięki którym wirtualne postacie będą lepiej odzwierciedlać faktyczny wygląd użytkowników. Dowiedzieliśmy się, że w momencie wdrożenia tej nowości za pomocą powiadomienia zostaniemy poproszeni o aktualizację, aby otrzymać nowy wygląd awatara.

WhatsApp zamierza również dodać nową funkcję prywatności, która umożliwi wybranie, kto może używać naszego awatara w naklejkach. Przykładowo będziemy mogli zdecydować, że taka opcja będzie dostępna tylko dla zaufanych kontaktów.

Nowy sposób wyświetlania awatarów, o którym napisałem na początku, powinien pojawić się w kanale stabilnym w jednej z najbliższych aktualizacji aplikacji WhatsApp. Natomiast w przypadku pozostałych funkcji najpewniej będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Obie nowości są w fazie rozwoju i obecnie twórcy chcą upewnić się, że w dniu debiutu zapewnią zadowalający poziom jakości – warto więc poczekać na dopracowany produkt.