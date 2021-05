Honor tego nie ukrywa – nowy Honor Pad X7 to tablet dla dzieci

Tablety, podobnie jak smartfony, różnią się od siebie i są kierowane do różnych grup docelowych. W przypadku modelu Honor Pad X7 są to przede wszystkim najmłodsi użytkownicy. Świadczą o tym niewygórowana cena oraz niewyśrubowana specyfikacja techniczna, a także dostępne funkcje.

Nowy Honor Pad X7 / Honor Tab X7 to tablet dla dzieci

Honor Pad X7, wobec którego producent używa też nazwy Honor Tab X7, to kolejny po Honor Tab 7 tablet, wprowadzony na rynek po odejściu spod skrzydeł Huawei. I podobnie jak on, jest to urządzenie z niższej półki dla mniej wymagającego użytkownika, przede wszystkim w wieku dziecięcym.

Honor podkreśla, że tablet waży zaledwie 325 gramów, czyli tyle, ile… puszka coli, więc dziecko spokojnie go utrzyma w swoich rękach. Na dodatek panel tylny pokryto wykończeniem, przypominającym piasek, dzięki czemu będzie można pewnie trzymać w dłoniach to urządzenie.

Honor Tab X7 (źródło: Honor)

Producent akcentuje też fakt, że Honor Pad X7 ma wyświetlacz (IPS) o przekątnej 8 cala, który pokrywa 80% powierzchni panelu przedniego dzięki temu, że w „najwęższym miejscu” ramka ma szerokość zaledwie 4,9 mm. Ekran charakteryzuje się również rozdzielczością 1280×800 pikseli (dpi = 189 ppi) i typową jasnością na poziomie 300 nitów.

Co ciekawe, oferuje on też, oprócz filtru niebieskiego światła, „globalny tryb e-bookowy”, który potrafi inteligentnie dopasować kontrast, jasność, temperaturę barw i wiele innych parametrów, a w efekcie zapewnić nawet podobny efekt jak czytniki e-booków. Dzięki tej funkcji tablet ma nie męczyć oczu użytkownika nawet podczas dłuższego użytkowania.

Honor Tab X7 (źródło: Honor)

W przygotowanych materiałach Honor informuje też, że rodzic może udostępnić ekran swojego smartfona, dzięki czemu dziecko może zobaczyć na wyświetlaczu tabletu, jak na przykład rozwiązać jakieś zadanie. Oprócz wideo, obsługiwane jest również audio, więc pomoc będzie kompleksowa. Co ciekawe, producent uważa, że w podobny sposób można także pokazać starszym osobom, jak obsługiwać różne aplikacje.

Honor Pad X7 oferuje też wbudowane „Centrum edukacyjne”, bogate w treści i materiały z różnych źródeł, dostosowane do dzieci w każdym wieku. Ponadto na pokładzie zainstalowane są również aplikacje, które mają bawić, uczyć (w tym dobrych nawyków) i pozwalać zapisywać postępy w nauce.

Honor Tab X7 (źródło: Honor)

Specyfikacja Honor Pad X7 obejmuje również akumulator o pojemności 5100 mAh, który ma pozwolić na do 10 oglądania wideo w rozdzielczości HD lub 88 godzin ciągłego słuchania muzyki. Ponadto na pokładzie są też aparaty o rozdzielczości 5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie oraz slot na kartę microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także procesor MediaTek Helio P22T, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej.

Cena Honor Pad X7 / Honor Tab X7 została ustalona w Chinach na 899 juanów, co jest równowartością ~500 złotych.