Alldocube kPad będzie Twoim „kluczem do cyfrowego świata” za 800 złotych

Zwykło się mówić, że internet jest oknem na świat. Alldocube kPad ma natomiast być „kluczem do cyfrowego świata”. Dość drogim kluczem, bo za blisko 800 złotych, ale taka cena jest uzasadniona. Specyfikacja tego tabletu jest bowiem bez zastrzeżeń (patrząc przez pryzmat ustalonej przez producenta ceny).

Specyfikacja Alldocube kPad

Tablet zaoferuje swoim właścicielom satysfakcjonujących rozmiarów „okno na świat internetowy”, ponieważ wyświetlacz (IPS) w tym modelu ma przekątną 10,4 cala, a na dodatek też rozdzielczość 2000×1200 pikseli. Ponadto otaczają go wąskie, symetryczne po wszystkich stronach ramki, co wygląda nowocześnie i atrakcyjnie. Producent informuje, że mają one szerokość zaledwie 7,8 mm.

źródło: Alldocube

We wnętrzu Alldocube kPad znalazło się miejsce dla procesora UNISOC T610, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 i sześciu ARM Cortex-A55 oraz jest produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego. Do tego „pod maską” urządzenia producent umieścił 4 GB LPDDR4 RAM i 64 GB pamięci wbudowanej.

Nie są to oszałamiająco wielkie wielkości, ale powinny być wystarczające. Szczególnie że Alldocube kPad zapewnia obsługę kart microSD – użytkownik będzie mógł umieścić w tym tablecie kartę o pojemności nawet 2 TB. Co ważne, przygotowano na nią dedykowany slot, ponieważ producent przewidział też podwójną szufladę na dwie karty SIM. Urządzenie wspiera sieci 4G LTE i rozmowy w technologii VoLTE.

Alldocube kPad (źródło: Alldocube)

Specyfikacja Alldocube kPad obejmuje również obsługę systemów GPS i Beidou oraz aparat o rozdzielczości 5 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle (ten ostatni ma autofokus). Ponadto na pokładzie tabletu znajdują się dwa głośniki z „inteligentnym chipem wzmacniacza” i akumulator o pojemności 6000 mAh (ładowanie przez port USB-C).

Według deklaracji producenta, bateria ma wystarczyć na do 7 godzin oglądania filmów online (lub do 10 godzin w przypadku wideo odtwarzanego z pamięci wbudowanej). Alldocube kPad ma metalową obudowę, grubość 8,6 mm i waży 475 gramów. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 11 ze „zhumanizowanym” interfejsem GUI.

Cena Alldocube kPad

Cena Alldocube kPad w oficjalnym sklepie marki Alldocube na platformie AliExpress zaczyna się od 806,04 złotych. Można jednak uzyskać kupon rabatowy, dzięki któremu zostanie ona obniżona 789,86 złotych. Kwota ta uwzględnia już podatek VAT.

Ponadto w sprzedaży dostępny jest też m.in. zestaw z klawiaturą za 928,12 złotych (po odliczeniu zniżki z kodu rabatowego, który trzeba ręcznie odebrać na stronie produktu lub przy podsumowaniu zamówienia).