Dobry smartfon w dobrej cenie. Cena bardzo kusi

Czy trudno kupić dobry smartfon? Nie, bo regularnie pojawiają się promocje na różne, godne uwagi modele. Jak w tym przypadku – to obecnie najlepsza oferta na vivo Y76 5G, który ma wiele do zaoferowania w przystępnej cenie.

Reklama

Atrakcyjna promocja na smartfon vivo Y76 5G

Tylko do dziś można kupić iPhone’a SE 2020 i iPhone’a 11 w bardzo atrakcyjnych cenach, jednak dla osób, które wolą system operacyjny Android, również znajdzie się ciekawa oferta. Bo za taką niewątpliwie można uznać promocję na smartfon vivo Y76 5G, który aktualnie jest dostępny za 1099 złotych w sklepie RTV Euro AGD. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: Midnight Space i Cosmic Aurora.

Promocja na smartfon vivo Y76 5G w sklepie RTV Euro AGD za 1099 złotych

O ile promocja na iPhone’y kończy się już dziś, tak vivo Y76 5G będzie dostępny w sklepie internetowym RTV Euro AGD za 1099 złotych do 9 maja 2022 roku, do godziny 23:45 (lub do wyczerpania zapasów). Co więcej, klienci nie tylko mogą kupić ten model w niższej cenie, ale też rozłożyć jego spłatę na 20 rat 0%, tzn. bez dodatkowych kosztów (pod warunkiem terminowego płacenia rat) – w takim przypadku jedna rata będzie miała wysokość 74,95 złotych.

To aktualnie najlepsza oferta na vivo Y76 5G, który oficjalnie zadebiutował w Polsce 21 lutego 2022 roku, czyli niewiele ponad dwa miesiące temu. W innych, renomowanych sklepach z elektroniką, model ten jest sprzedawany nawet za 1259 złotych. Dla przypomnienia, na start kosztował 1499 złotych.

vivo Y76 5G ma wiele mocnych stron. Oprócz obsługi sieci 5G, smartfon oferuje akumulator o pojemności 4100 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 44 W (do 70% w 32 minuty; ładowarka w zestawie) i aż 8 GB RAM (+ 4 GB „rozszerzonej pamięci RAM”) oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto smartfon ma 6,58-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i aparat 16 Mpix na przodzie, a także trzy aparaty na tyle, w tym główny z matrycą 50 Mpix. vivo Y76 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji również funkcję nagrywania wideo przednim i tylnym aparatem jednocześnie, moduł NFC, dwa sloty na karty SIM (jeden dzielony z miejscem na kartę microSD) i czytnik linii papilarnych. Urządzenie ma wymiary 163,75×7,79 mm i waży 175 gramów.