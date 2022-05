Popularny iPhone dostępny w mega promocji!

To jeden z najpopularniejszych modeli smartfonów na rynku. Nie bez powodu – jego cena jest bowiem przystępna dla dużej części klientów. Ponadto ogromną zaletą i magnesem tego iPhone’a jest kompaktowy rozmiar. Co więcej, teraz można go kupić w dużo niższej cenie!

Reklama

Dobra promocja na smartfon Apple iPhone

iPhone SE drugiej generacji zadebiutował w 2020 roku i chociaż doczekał się już bezpośredniego następcy, to wciąż można go kupić w sklepach. Z uwagi jednak na premierę iPhone’a SE 2022, który zyskał kilka znaczących ulepszeń, przynajmniej część klientów może zrezygnować z jego zakupu, aby nabyć nowszy, droższy model.

W tej promocji iPhone SE 2020 jest jednak bezkonkurencyjny – wersja z 256 GB w kolorze czerwonym jest bowiem dostępna za 1999 złotych w sklepie RTV Euro AGD. W innych sklepach, u autoryzowanych partnerów Apple, trzeba za niego zapłacić 2499 złotych. Dla porównania, model SE 2022, również z 256 GB pamięci, kosztuje 3049 złotych, czyli ponad 1000 złotych więcej!

Czerwony iPhone SE 2020 z 256 GB pamięci za 1999 złotych w sklepie RTV Euro AGD

To obecnie najtańszy iPhone SE 2020 na polskim rynku – nawet podstawowa wersja z 64 GB pamięci kosztuje więcej, ponad 2000 złotych, więc wybór jest prosty. Dla osób, które potrzebują dużo miejsca na aplikacje, zdjęcia i filmy, to idealna oferta.

Sklep RTV Euro AGD podaje, że oferta promocyjna obowiązuje tylko do dziś, 5 maja 2022 roku, do godziny 23:45. Warto dodać, że dostępna jest możliwość rozłożenia płatności za urządzenie na 10 rat 0% (tj. bez dodatkowych kosztów pod warunkiem terminowego spłacania rat).

Jeśli jednak kogoś nie satysfakcjonuje model SE 2020, to w niższej cenie – najniższej w oficjalnej polskiej dystrybucji, jest dostępny też iPhone 11 64 GB w kolorze czarnym – za 2444 złotych. W tym przypadku promocja również obowiązuje w sklepie internetowym RTV Euro AGD tylko do dzisiaj, tj. 5 maja 2022 roku, do godziny 23:45. Co więcej, także i płatność za ten smartfon Apple można rozłożyć na 10 nieoprocentowanych rat (0%).