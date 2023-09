Nowy smartfon vivo jest tani i może się spodobać

Wielu klientów szuka przystępnego cenowo smartfona, który wygląda atrakcyjnie i oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną. Nowy vivo Y17s spełnia oba te wymagania.

Nowy smartfon vivo oferuje (nie)wiele – specyfikacja vivo Y17s

Choć przód nowego smartfona vivo wprost wskazuje, że mamy do czynienia z budżetową propozycją, to już jego tył (przynajmniej moim zdaniem) wygląda naprawdę atrakcyjnie. Oczywiście często plecki urządzeń zasłaniane są etui ochronnym, ale nie oszukujmy się – podczas zakupu wiele osób (większość?) zwraca uwagę na panel tylny i często jego wygląd jest mocnym argumentem za kupieniem danego modelu.

vivo Y17s (źródło: vivo)

Skoro jesteśmy już przy tyle, to można od razu dodać, że znajdują się na nim dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Po drugiej stronie, w wycięciu w kształcie litery „V” w wyświetlaczu, jest z kolei 8 Mpix (f/2.0) aparat. Ekran ma natomiast przekątną 6,56 cala i rozdzielczość HD+ 1612×720 pikseli (269 ppi). Jest to panel LCD o jasności do 840 nitów, który nie odświeża obrazu z wyższą niż standardowe 60 Hz częstotliwością.

Sercem smartfona jest zaś procesor MediaTek Helio G85 2,0 GHz (12 nm), który współpracuje z 6 GB RAM LPDDR4X (dzięki funkcji Extended RAM 3.0 można zyskać dodatkowe 6 GB pamięci operacyjnej). Urządzenie ma też 128 GB wbudowanej pamięci typu eMMC 5.1, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Funtouch OS 13 i zasili ją akumulator o pojemności 5000 mAh.

Ponadto nowy vivo Y17s ma czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD), Bluetooth 5.0, radio FM i port USB-C. Warto też wspomnieć, że smartfon cechuje się odpornością na kurz i wodę zgodną z kryteriami standardu IP54.

Smartfon vivo Y17s jest tani (cena)

Jako że nowy vivo Y17s jest przedstawicielem budżetowego segmentu, jego cena nie może być wysoka. I faktycznie nie jest, bowiem w Singapurze ustalono ją na 199 dolarów singapurskich, co jest równowartością ~635 złotych.

Niewykluczone, że vivo Y17s będzie dostępny również w innych krajach, lecz w Polsce (niestety) nie, ponieważ marka vivo oficjalnie wycofała się z Polski w czerwcu 2023 roku.