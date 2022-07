Ten bezprzewodowy zestaw Xiaomi w końcu będzie dostępny globalnie

Xiaomi już dawno przestało być marką ograniczającą się jedynie do smartfonów. W tej chwili to firma obecna niemal na każdym rynku, związanym w jakikolwiek sposób z technologią – w tym i rynku komputerów osobistych. To właśnie użytkownikom PC dedykowany jest ich najnowszy produkt na globalny rynek – Xiaomi Keyboard and Mouse Combo.

Prosty i klasyczny zestaw klawiatury i myszki autorstwa Xiaomi

Xiaomi w swojej ofercie miało już klawiatury i myszki, ale nie były to dotychczas zestawy łączone. Inaczej jest w przypadku Xiaomi Keyboard and Mouse Combo – już sama nazwa sugeruje, że mamy do czynienia właśnie z zestawem. Produkt ten, pomimo, że nie nowy, właśnie teraz doczekał się globalnej premiery.

Produkt chińskiej firmy to bezprzewodowy zestaw, składający się z klawiatury i myszki, przeznaczony do pracy biurowej. Łączność oparta na transmisji w paśmie 2,4 GHz powinna okazać się stabilna, a wygoda, jaką niesie ze sobą bezprzewodowość, pozwoli na uporządkowanie przestrzeni roboczej na biurku. Oba urządzenia działają na jednym odbiorniku, który można schować w myszce. Warto dodać, że jest to zestaw plug and play – do działania nie są wymagane żadne sterowniki.

9 Ocena 8 Ocena 8.7 Ocena

Design obu wchodzących w skład urządzeń nie należy do szczególnie wyszukanych. Zarówno myszka, jak i klawiatura, zostały wykonane z ciemnych plastików, które dość dobrze powinny maskować ewentualne zabrudzenia. Klawiatura dodatkowo ma metalowe wykończenie. Warto zaznaczyć, że Xiaomi, projektując nowe sprzęty, postawiło też na ergonomię.

Klawiatura to pełnowymiarowa, niskoprofilowa, 104-klawiszowa konstrukcja. Klawisze mają niski skok, który świetnie powinien się sprawdzać podczas pisania. Co więcej, zostały one specjalnie wyprofilowane po to, aby podnieść komfort pracy. Przy pomocy specjalnych nóżek można również zmienić kąt nachylenia klawiatury o 6 stopni.

O myszce niespecjalnie dużo można powiedzieć. Ma klasyczną, symetryczną formę, a więc zarówno lewo- i praworęczni odnajdą się tutaj bardzo dobrze. Zastosowany sensor optyczny ma rozdzielczość 1000 DPI, co powinno być wystarczające do komfortowej pracy lub nauki – w końcu nie jest to sprzęt gamingowy.

Myszka zasilana jest baterią AAA i wyposażona jest w automatyczny tryb uśpienia, dzięki któremu bateria wystarczy na dłużej. Szkoda, że zabrakło jakichkolwiek dodatkowych przycisków – mamy tutaj kompletną klasykę w postaci prawego i lewego przycisku oraz rolki. Warto zauważyć, że myszka jest dość lekka – waży jedyne 60 gramów.

Na chwilę obecną nie jest znana dokładna data wprowadzenia zestawu do sprzedaży, jak również jego cena. Można jednak przypuszczać, że nowy produkt będzie dostępny w sklepach niebawem, a cena nie będzie wygórowana. Przypomnijmy, że w Chinach zestaw ten kosztuje zauważalnie poniżej 200 złotych – wydaje się to być uczciwą ofertą.