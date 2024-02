Kiedyś Asus urządzał duże premiery dla małych smartfonów. Teraz będzie odwrotnie

Asus potwierdził termin swojej najbliższej konferencji poświęconej nowym smarftonom. Dzięki temu wiemy, że Zenfone 11 Ultra zostanie zaprezentowany w ciągu miesiąca.

Zenfone 11 Ultra ma już datę premiery

Widać, że Asus chce się dobrze przygotować do nadchodzącej prezentacji nowych smartfonów, skoro daje znać o dacie premiery prawie na miesiąc przed wydarzeniem. W kanałach społecznościowych firmy można zauważyć grafiki wskazujące na termin 14 marca o godzinie 20:00 czasu w Taipei. Daje nam to godzinę 13:00 w Polsce.

Prezentacja będzie transmitowana na żywo przez Internet. Równolegle będą toczyć się imprezy w USA oraz Berlinie, co sugeruje, że najnowsze urządzenia będą dostępne zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

Czego spodziewać się po flagowcu Asusa?

O niektórych aspektach nowego Zenfone 11 Ultra wspomina strona Asusa, uruchomiona specjalnie po to, by podgrzewać atmosferę przed premierą urządzenia. Oczywiście nie ma na niej żadnych precyzyjnych danych dotyczących specyfikacji. Podkreśla ona jednak, że nadchodzący sprzęt będzie miał duży ekran, co jest zmianą względem poprzedniego flagowca, który był wręcz kompaktowy. Niestety lub stety – Asus nie będzie już produkował małych smartfonów.

Seria filmików zapowiadających nowe urządzenie wspomina o zwiększonych gabarytach, wytrzymałej baterii, zaawansowanej stabilizacji wideo czy trybie portretowym.

Asus Zenfone 11 Ultra (fot. Asus)

Przecieki wskazują, że smartfon dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i ekran AMOLED 6,78 cala pracujący w Full HD+ z częstotliwością odświeżania sięgającą 120 Hz. Bateria ma zyskać 5500 mAh i możliwość ładowania przewodowego z mocą 65 W i bezprzewodowego 15 W.

Zenfone 11 Ultra będzie przypominał nieco model Asus ROG Phone 8, w tym pod względem zastosowanego aparatu 50 Mpix (IMX890), teleobiektywu 32 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i obiektywu ultraszerokokątnego 13 Mpix.

Wszystkiego, co potrzebne, dowiemy się już wkrótce – 14 marca.