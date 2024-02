Volvo wprowadza EX40 i EC40. Nie są to jednak zupełnie nowe elektryki

Volvo zdecydowało się uporządkować nazwy swoich samochodów elektrycznych, a także wprowadzić kilka ulepszeń w BEV-ach i hybrydach. Z kolei Porsche zaprezentowało nowe, zelektryfikowane wersje Panamery.

Volvo ogłosiło kilka ważnych nowości

Szwedzi, po kilku latach zauważalnej stagnacji, wyraźnie ruszyli w kierunku elektryfikacji oferty, a także pokazali kilka nowych modeli. Wśród tych nowości należy wymienić m.in. XC40 Recharge i C40 Recharge. Natomiast teraz oba BEV-y otrzymały zmienione nazwy, które to wpisują się w nowe nazewnictwo, wdrożone wraz z modelami EX30 i EX90.

Jak łatwo się domyślić, zarówno w przypadku XC40 Recharge, jak i C40 Recharge, odświeżone nazwy zaczynają się od litery „E”. Mamy więc model Volvo EX40, a także EC40. Z kolei nazwa XC40 pozostaje zarezerwowana dla wariantów z napędem spalinowym. Zmiany obejmują również usunięcie oznaczenia Recharge z modeli hybryd plug-in, które od teraz są oznaczane po prostu jako T6 lub T8, co wskazuje na poziom mocy.

Nie tylko nazwy uległy zmianie, bowiem producent zdecydował się na poprawę osiągów. Otóż Volvo dodało nowy pakiet oprogramowania Performance dla wariantów Twin Motor w przypadku modeli EX40 i EC40 oraz aktualizację dla poprzedniego roku modelowego. Wspomniany pakiet oprogramowania zwiększa moc o 25 kW, co ma poprawić przyspieszenie. Do tego dochodzi unikalne mapowanie pedału wpływające na szybszą reakcję na „gaz” oraz tryb jazdy Performance odblokowujący pełne 325 kW.

Volvo C40 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wypada jeszcze wspomnieć, że na wybranych rynkach oprogramowanie Performance będzie oferowane jako opcjonalny pakiet uaktualnień za pośrednictwem aplikacji Volvo Cars i dostępne podczas składania zamówienia na nowy samochód. Kierowcy poprzedniego roku modelowego (2024) samochodów C40 i XC40 Recharge będą mogli zakupić i pobrać oprogramowanie z poziomu kanapy.

Przyszłość Volvo ma być w pełni elektryczna, ale firma jeszcze oferuje hybrydy, które teraz dostały kilka usprawnień. Warianty benzynowe mild hybrid B5 dla modeli XC60 i XC90 otrzymały bardziej efektywny cykl spalania, co ma przynieść redukcję emisji CO 2 i poprawić wykorzystanie paliwa o około 4% dla modelu XC60 i około 2% dla modelu XC90 na podstawie cyklu WLTP. Przy okazji warto dodać, że w ofercie pojawi się wariant Black Edition dla modeli EX40, EC40 i XC40 – coś dla osób, które preferują mieć „prawdziwie” czarny samochód.

Porsche Panamera w dwóch nowych, hybrydowych wersjach

Pod koniec listopada 2023 roku pokazana została nowa generacja modelu Porsche Panamera. Niemcy początkowo wprowadzili mocarną wersję Panamera Turbo E-Hybrid, a także dwie słabsze – Panamera i Panamera 4. Teraz oferta wzbogaciła się o odmiany Panamera 4 E-Hybrid oraz 4S E-Hybrid.

Mamy do czynienia z hybrydami plug-in. Obie wersje wyposażone są w spory akumulator 25,9 kWh, który można ładować z mocą 11 kW. W optymalnych warunkach powinno to pozwolić na jego naładowanie w czasie 2 godzin i 39 minut. Do tego dochodzi silnik elektryczny mogący pochwalić się mocą 140 kW (190 KM) oraz momentem obrotowym na poziomie 450 Nm.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid, oprócz wspomnianej maszyny elektrycznej, dysponuje silnikiem benzynowym 2.9 V6 biturbo (224 kW/304 KM). Moc systemowa wynosi 346 kW (470 KM), a maksymalny moment obrotowy to 650 Nm. Przedkłada się to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy i uzyskanie prędkości maksymalnej 280 km/h. W cyklu miejskim zasięg na samym prądzie ma wynosić 96 km.

Natomiast Porsche Panamera 4S E-Hybrid to jeszcze większy zastrzyk mocy. Silnik 2.9 V6 biturbo generuje tutaj moc 260 kW (353 KM). Moc systemowa wynosi 400 kW (544 KM), a maksymalny systemowy moment obrotowy to 750 Nm. W rezultacie nowa Panamera 4S E-Hybrid przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,7 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 290 km/h. Zasięg w cyklu miejskim wynosi do 92 km.

Ceny Porsche Panamera 4 E-Hybrid w Polsce zaczynają się od 536 tys. złotych, a Panamera 4 E-Hybrid Executive (ze zwiększonym rozstawem osi) kosztuje od 583 tys. złotych. Panamera 4S E-Hybrid startuje od 600 tys. złotych. Dostawy samochodów dla europejskich klientów rozpoczną się w drugim kwartale 2024 roku.