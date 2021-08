Aion Bank alternatywą dla Revoluta w Polsce. Reklamuje się jako pierwszy w pełni cyfrowy bank

Popularność platformy Revolut w Polsce jest bezdyskusyjna – instytucji tej zaufało już grubo ponad milion Polaków. Widząc w tym rynku spory potencjał, były dyrektor Revoluta w Polsce stanął na czele nowego fintechu – Aion Bank.

Karol Sadaj, który swego czasu był dyrektorem Revolut Polska, szefuje teraz fntechowi Aion Bank. Przedstawiany jest on jako pierwszy w pełni cyfrowy bank, co brzmi chwytliwie, choć nie jest do końca ścisłym określeniem. Tak czy siak, w fintechu widać sporą inspirację Revolutem.

Aion Bank – trzy taryfy dla Polaków

Fintech proponuje klientom działanie w trzech planach taryfowych. Nazwano je Light, Smart i All-Inclusve. Pierwsza z opcji jest bezpłatna. Założenie konta w aplikacji banku oferuje przede wszystkim:

darmowe prowadzenie konta, przelewy i wymiany walut po kursie międzybankowym,

darmowe konta oszczędnościowe bez limitu środków, 1% rocznie w złotówkach i 0,5% rocznie w euro,

wirtualne karty debetowe.

Darmowy Plan Light zapewnia także obciążone opłatą wypłaty z bankomatów na całym świecie za darmo, z limitem do 900 złotych na miesiąc. Wyższe kwoty będą obciążone dodatkowo 2-procentową prowizją (pierwszy miesiąc gratis). Jeśli chcemy mieć darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie, musimy dopłacić 9,99 złotych miesięcznie. Jeśli zechcemy zamówić fizyczną kartę debetową, to będzie nas to kosztować 11,99 złotych (jednorazowo), a każdy zlecony przelew natychmiastowy spowoduje pobranie opłaty 4,99 złotych. Konta walutowe można prowadzić w złotówkach, euro, dolarach, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich.

Do darmowego planu można dokupić opcję korzystania z platform do inwestowania na globalnych rynkach, za 19,99 złotych miesięcznie lub ochronę online w postaci monitoringu wycieku danych w sieci, za 9,99 złotych miesięcznie. Te dwie funkcje, wraz z możliwością bezpłatnego wydania fizycznej karty debetowej, znajdują się w Planie Smart, za 29,99 złotych miesięcznie. Dodatkowo, opcja ta zapewnia wyższe oprocentowanie kont oszczędnościowych – o 0,25% w przypadku kont złotówkowych i w euro.

Najwyższy Plan All-Inclusive podnosi oprocentowanie kont o dodatkowe 0,25%, a oprócz tego oferuje usługi Ubezpieczenia Samochodowe, Aion Rachunki i Aion Zakupy Online w cenie opłaty miesięcznej w kwocie 49,99 złotych. Tutaj, tak samo jak w Planie Smart, pierwszy miesiąc działania usługi jest gratis.

W każdej z wersji Aion Banku można korzystać z Apple Pay i Google Pay. Fintech wkrótce zaoferuje opcje pożyczkowe, karty kredytowe oraz ofertę dla biznesu. Ciekawe, jak wytrzyma konkurencję w postaci wciąż silnego Revoluta, który organizuje cykliczne akcje, w których za zapraszanie innych do usługi, można zyskać bonus pieniężny.