Pyszne.pl dostarczy zakupy z Carrefoura, ale niestety nie każdemu

Carrefour oraz jedna z najbardziej znanych w naszym kraju platform dostarczających jedzenie nawiązały współpracę. Klienci Pyszne.pl będą mogli zamówić produkty z asortymentu francuskiej sieci. Na początek dostępność usługi została jednak dość mocno ograniczona.

Kurier Pyszne.pl przywiezie Ci zakupy z Carrefoura

Pyszne.pl to platforma, za pośrednictwem której można zamawiać jedzenie online z dowozem wprost pod drzwi lub z odbiorem osobistym. Na ten moment posiłki dostarczane są z blisko 16 tysięcy restauracji.

Zasada działania jest bardzo prosta – wystarczy, że w przeglądarce bądź aplikacji mobilnej wybierzesz lokalizację dostarczenia posiłku i od razu dowiesz się, jakie restauracje mogą Cię obsłużyć oraz przejrzeć ich ofertę.

Teraz Carrefour Polska nawiązuje współpracę z serwisem Pyszne.pl, rozszerzając ofertę i możliwości klientów platformy. Użytkownicy będą mogli zamówić zakupy do domu – do wyboru dostaną około 4 tysięcy produktów z asortymentu sieci. Jak zaznaczono w komunikacie – to nawet o tysiąc więcej artykułów spożywczych i codziennego użytku niż dostępne w dyskontowych sklepach stacjonarnych. Nowość jest kolejnym sposobem na rozwój francuskiej spółki w dziedzinie e-commerce, ale także sporą szansą na poszerzenie horyzontów serwisu Pyszne.pl.

Jak będzie przebiegała dostawa z Carrefoura przez kuriera Pyszne.pl?

Zakupy z Carrefoura dostarczy kurier zatrudniony przez platformę. I podobnie jak w przypadku dostaw posiłków, produkty ze sklepu mają docierać do klientów z najbliższego sklepu francuskiej sieci w ciągu kilkudziesięciu minut. Z zapowiedzi wynika, że dostawa ma być bezpłatna.

Aby skorzystać z nowej usługi, należy na stronie internetowej lub w aplikacji przejść do sekcji menu i wybrać zakładkę „Zakupy online”. Następnie konieczne jest odnalezienie sklepu Carrefour, skompletowanie koszyka i zapłacenie za zakupy. Po tym procesie otrzymacie informacje na temat szacunkowego czasu dostawy, a także możliwość monitorowania dostawy zamówionych produktów na trasie kuriera.

A gdzie jest haczyk? Niestety póki co zakupy z Carrefour na Pyszne.pl zamówią jedynie mieszkańcy Warszawy. Nowa możliwość jest dopiero testowana, ale partnerzy już teraz zapowiadają, że na stolicy się nie skończy. Pozostaje więc tylko czekać.