Zadebiutował Peugeot 308 SW. Wygląda świetnie i jest naszpikowany nową technologią

Francuzi przedstawili bardziej praktyczną, ale wciąż naprawdę zgrabną wersję modelu 308. Nowy Peugeot 308 SW zwraca uwagę nie tylko atrakcyjną sylwetką, ale również technologią, która znalazła się na pokładzie.

Systemy wsparcia kierowcy

Peugeot 308 SW może okazać się świetnym wyborem na dłuższe wyjazdy. Owszem, nie oferuje równie dużo przestrzeni jak większe kombi z wyższych segmentów, aczkolwiek większość klientów raczej nie będzie narzekać na przestrzeń w środku oraz pojemność bagażnika.

Reklama

Podczas wyjazdów sprawdzą się również systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Na autostradach czy drogach ekspresowych będziemy mogli poruszać się, nie dotykając gazu i hamulca. Pod koniec roku dostępna będzie bowiem funkcja Drive Assist 2.0, która składa się z aktywnego tempomatu oraz systemu utrzymującego samochód na pasie ruchu. Oczywiście z rozwiązania można korzystać na innych drogach, aczkolwiek to właśnie na autostradach i ekspresówkach przydaje się ono najbardziej.

Ponadto Peugeot 308 SW zapewnia półautomatyczną zmianę pasa, funkcję podawania zalecanej prędkości z wyprzedzeniem i dostosowania prędkości przy pokonywaniu zakrętów. Natomiast podczas parkowania można włączyć widok 360 stopni, w którym wykorzystywane są cztery kamery.

Peugeot 308 SW z nowym systemem i-Cockpit

Większej aktualizacji, oprócz systemów wsparcia kierowcy, doczekał się również system infotainment. Do dyspozycji otrzymujemy dwa ekrany: 10-calowy zestaw cyfrowych zegarów, który w wersji GT jest trójwymiarowy, a także 10-calowy wyświetlacz umieszczony na środku deski rozdzielczej.

Odświeżony interfejs teraz prezentuje się bardziej nowocześnie i sprawia wrażenie jeszcze bardziej przejrzystego. Główny ekran oparty jest na interaktywnych widżetach, dostarczających podstawowe dane z zainstalowanych aplikacji. Natomiast całość, jak podkreśla producent, ma być równie łatwa w obsłudze jak systemy na popularnych tabletach.

Peugeot 308 SW to także rozwiązanie „i-toggles”, czyli konfigurowalne, wirtualne przyciski, które zastąpiły panel sterowania klimatyzacją. Zapewniają one szybki dostęp do najważniejszych funkcji systemu – poszczególne skróty można przypisać ręcznie. Warto dodać, że nawigacja oparta jest na mapach TomTom i można ją wyświetlić także na cyfrowych zegarach. Mapy są aktualizowane bezprzewodowo.

Cztery USB typu C i zapowiedź dobrego systemu audio

Francuzi skupili się także na łączności ze smartfonami. Łącznie otrzymujemy cztery złącza USB typu C, bezprzewodową ładowarkę, możliwość podłączenia jednocześnie do dwóch smartfonów przez Bluetooth, a także obsługę Android Auto i Apple CarPlay.

Zaletą powinien być również opcjonalny system audio Hi-Fi Premium FOCAL, który składa się z 10 głośników. Głośniki są podłączone do nowego 12-kanałowego wzmacniacza 690 W.

Pierwsze dostawy nowego Peugeota 308 SW będą realizowane na początku 2022 roku.

Samochód będzie produkowany we Francji, w fabryce w Miluzie. Wśród dostępnych wersji nie zabraknie hybryd plug-in.