Nie ryzykuj utraty danych. Poznaj dobre nawyki w tworzeniu backupu

Mówi się, że ludzie dzielą się na tych, którzy już robią backup danych i na tych, co dopiero zaczną to robić… po ich utracie. Dziś – przy współpracy z Western Digital – zapraszam Was na poradnik dla osób, które chcą poznać najlepsze nawyki w tworzeniu backupu danych.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych czasach dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów, a ich utrata może prowadzić do poważnych konsekwencji. Bez względu na to, czy pracujesz w firmie, czy korzystasz z komputera prywatnie, ryzyko utraty ważnych informacji jest zawsze, dlatego tak ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych, czyli tzw. backupu. To jedna z najskuteczniejszych metod na ochronę swoich danych przed awariami sprzętu, wirusami, błędami ludzkimi i innymi czynnikami, które mogą spowodować ich utratę.

Poznaj dobre nawyki i zasady tworzenia kopii zapasowej oraz urządzenia, które możesz do tego wykorzystać.

Dlaczego backup jest tak ważny?

Wykonywanie kopii zapasowych danych ma jedno podstawowe zadanie – chronić przed utratą danych, które są cenne (nie tylko finansowo, ale także sentymentalnie). W przypadku użytkowników prywatnych, utrata danych może skutkować utratą ważnych dokumentów, zdjęć, filmów, a także kontaktów, wiadomości i innych cennych informacji, które były przechowywane na komputerze.

Z kolei w przypadku korzystania z komputera do celów zawodowych, utrata danych z jego dysku może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W przypadku ataków hakerskich lub wirusów, firmy mogą być zmuszone do płacenia dużych okupów, aby odzyskać dane. Nieprzyjemnych sytuacji można jednak uniknąć, jeśli będziemy wykonywać regularnie kopie zapasowe danych.

Dobre nawyki w tworzeniu kopii zapasowej

Jeśli chcemy mówić o dobrych nawykach podczas tworzenia kopii zapasowych, trzeba zacząć od najważniejszego, czyli wyrobienia w sobie nawyku wykonywania jej w ogóle. Następnie warto zastosować się do kilku rad, które zminimalizują ryzyko utraty danych.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na częstotliwość wykonywania backupu. Najlepiej tworzyć backup stale – w możliwie w jak najmniejszych interwałach czasowych. Tworzenie kopii zapasowej raz na tydzień czy miesiąc gwarantuje nam odzyskanie jedynie niewielkiej części naszych danych lub pracy. Ja nawyk tworzenia regularnych kopii zapasowych wyrobiłem w sobie podczas pisania pracy licencjackiej, a to wszystko z obawy o jej zniknięcie, a wraz z nią kilku ostatnich godzin pracy.

Regularne wykonywanie kopii zapasowych minimalizuje ryzyko utraty danych, szczególnie w przypadku, gdy wystąpi awaria sprzętu, atak hakerski lub inny incydent, który mógłby uszkodzić dane na komputerze. Dodatkowo, regularne tworzenie kopii zapasowych ułatwi proces przywracania danych, gdy zajdzie taka potrzeba, ponieważ będziemy mieć dostęp do ich najbardziej aktualnych wersji.

Kolejnym ważnym aspektem tworzenia backupu, który pozwoli nie bać się utraty ważnych danych, jest zasada 3-2-1. Co to oznacza? Żeby maksymalnie zminimalizować ryzyko utraty plików powinniśmy mieć co najmniej trzy kopie naszych danych, przechowywane na co najmniej dwóch różnych nośnikach, z których co najmniej jeden powinien być przechowywany w miejscu innym niż pozostałe.

Regularności wymaga nie tylko wykonywanie kopii zapasowej, ale także jej sprawdzanie. Nie wystarczy bowiem jedynie wykonywać backup, ale również regularnie upewniać się, że wszystko funkcjonuje poprawnie. Powinno to odbywać się w regularnych odstępach czasu, aby mieć pewność, że wszystkie dane zostały poprawnie zarchiwizowane i że proces tworzenia kopii zapasowych nie uległ awarii. Dobrym pomysłem jest regularne przetestowanie kopii zapasowej, aby mieć pewność, że w razie potrzeby będziemy w stanie przywrócić dane.

Nie można zapominać, że oprócz komputerów stacjonarnych i laptopów, ważne dane często przechowujemy również na innych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. Warto pamiętać, że – niezależnie od urządzenia, na którym przechowujemy nasze dane – każde z nich powinno być objęte odpowiednią ochroną i regularnym tworzeniem kopii zapasowych. W przypadku smartfonów i tabletów, wraz z rosnącą ilością przechowywanych danych, backupy stają się coraz bardziej istotne.

Backup twórz z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi

Najprostszą formą tworzenia kopii zapasowej może być przenoszenie plików na dysk zewnętrzny. Na dłuższą metę taka forma ręcznego przenoszenia danych może okazać się mocno uciążliwa. Właśnie dlatego do tego celu lepiej wykorzystać programy, które automatycznie tworzą backup. Jest to zdecydowanie bardziej wygodne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie ryzyka utraty danych oraz zaoszczędzenie czasu i wysiłku. Dodatkowo możemy ustawić program w taki sposób, aby tworzył on automatycznie kopię zapasową naszych danych w określonych interwałach czasowych.

Postępując według zasady 3-2-1 opisanej powyżej powinniśmy skorzystać z dwóch różnych nośników. Pierwszym z nich może być na przykład dysk zewnętrzny, ponieważ dzięki łatwości jego przenoszenia możemy spełnić również zasadę zawartą w tej regule dotyczącą tego, że jeden z nośników danych powinien być przechowywany w innymi miejscu niż pozostałe.

Jeśli korzystasz z komputera i myślisz o regularnym tworzeniu kopii zapasowych, dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w dodatkowy dysk. W tym przypadku ciekawym wyborem będzie na przykład dysk SSD WD Blue SN570.

Jego zaletą jest przede wszystkim to, że występuje w kilku pojemnościach i dzięki temu możemy wybrać wersję idealną do swoich potrzeb – dostępne warianty to 250 GB, 500 GB, 1 TB oraz 2 TB. Dodatkowo jego cena jest atrakcyjna i zaczyna się już od 173,99 złotych. WD Blue SN570 cechuje się też niezłymi osiągami – maksymalna prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi 3500 MB/s, a zapisu 2300 MB/s.

Warto dodać, że do zakupu WD Blue SN570 otrzymujemy darmowy, miesięczny dostęp do Adobe Creative Cloud. To jednak nie wszystko. Co ważniejsze, wraz z dyskiem dołączone jest również oprogramowanie Acronis True Image dla Western Digital, które automatyzuje proces tworzenia kopii zapasowej.

To oprogramowanie umożliwia klonowanie dysków, tworzenie kopii zapasowych systemu operacyjnego, aplikacji, ustawień oraz danych, a także bezpieczne kasowanie poufnych informacji, których już nie potrzebujemy. Program zapewnia niezbędne narzędzia do przywracania systemu w przypadku utraty danych, przypadkowego usunięcia cennych plików lub folderów, a nawet awarii dysku twardego. Ponadto, Acronis True Image oferuje przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.

31 marca przypada Światowy Dzień Backupu. Z okazji tego święta warto zrobić sobie prezent, wdrażając dobre nawyki tworzenia kopii zapasowych.

