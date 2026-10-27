Nowa Motorola z wielkim akumulatorem. Cena jednak też niemała

Do oferty legendarnej marki dołączył dziś smartfon Motorola Moto G47 Power, który – jak wskazuje jego dopisek – chwali się akumulatorem o bardzo dużej pojemności. Nie tylko ona jest jednak wysoka.

Nowy smartfon Motorola Moto G47 Power ma akumulator o bardzo dużej pojemności

Najnowsza Motka w ofercie marki (będącej dziś pod skrzydłami chińskiego Lenovo) chwali się akumulatorem o pojemności aż 7000 mAh. Producent twierdzi, że taki zapas energii wystarczy na nawet 78 godzin i 19 minut działania, aczkolwiek finalny czas pracy zawsze zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Gdy przyjdzie (najwyższa) pora, akumulator można naładować przewodowo z mocą 30 W. Obsługiwane jest też zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 6 W.

Motorola Moto G47 Power (źródło: Motorola)

To zdecydowanie najmocniejsza strona nowej Motki, ponieważ pozostała specyfikacja jest znacznie mniej imponująca (żeby nie powiedzieć, że w ogóle). Smartfon Motorola Moto G47 Power jest bowiem wyposażony w 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli (264 ppi), choć z odświeżaniem 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i, a do tego procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz (6 nm) oraz 4 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2.

Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Smartfon Motorola Moto G47 Power umożliwia też skorzystanie ze słuchawek zakończonych złączem 3,5 mm, a do tego oddaje do dyspozycji 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i 108 Mpix (f/1.7) na tyle z 3x zoomem bezstratnym. Obok tego ostatniego jest 2 Mpix aparat do zdjęć makro i czujnik światła.

Motorola Moto G47 Power (źródło: Motorola)

Ponadto smartfon Motorola Moto G47 Power oferuje m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, złącze USB-C (USB 2.0), dual SIM (2x nano SIM) i głośniki stereo. Całość ma wymiary 166,23×76,5×8,89 mm, masę 215 gramów i odporność klasy IP64 oraz MIL-STD-810H.

Wypada też wspomnieć, że fabrycznie zainstalowany system operacyjny to Android 16 i na stronie producenta na próżno szukać informacji dotyczących długości i jakości wsparcia.

Tyle kosztuje smartfon Motorola Moto G47 Power

Nowy smartfon Motorola Moto G47 Power pojawił się m.in. na brytyjskiej i włoskiej stronie marki, gdzie widnieje przy nim cena 299,99 funtów i 349,01 euro, co aktualnie jest równowartością około ~1535-1580 złotych. To (za) wysoka cena za taką specyfikację, ale należy za nią winić tzw. RAMmageddon.

Nie wiadomo, czy smartfon Motorola Moto G47 Power będzie dostępny w Polsce.