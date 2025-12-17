Tak wygląda nowoczesne Wi-Fi w 2025: jedna sieć w całym domu i ogrodzie

Artykuł sponsorowany

Świetny zasięg Wi-Fi w całym domu, a nawet w ogrodzie? Brzmi to naprawdę dobrze i jest możliwe dzięki urządzeniom TP-Link Deco.

Wi-Fi typu mesh – rozwiązanie, gdy klasyczny router nie wystarcza

Klasyczny router sprawdzi się u wielu osób, ale też nie brakuje użytkowników, dla których jego ograniczenia będą trudne do zaakceptowania. Przykładowo zasięg może nie obejmować całego mieszkania lub domu, nie wspominając nawet o ogrodzie.

Z pomocą przychodzi sieć Wi-Fi Mesh, czyli Wi-Fi w całym domu, a nawet na zewnątrz. Należy zaznaczyć, że bez martwienia się o siłę sygnału oraz bez martwych stref. Zamiast transmitować sieć Wi-Fi z jednego punktu, jak ma to miejsce w przypadku typowego routera, technologia typu mesh opiera się na wielu punktach dostępowych.

System składa się z jednego głównego routera podłączonego do internetu oraz z dodatkowych urządzeń, określanych satelitkami, których zadaniem jest przechwytywanie i retransmisja sygnału routera. Urządzenia można rozmieścić w innych pomieszczeniach, a także na piętrach lub nawet na zewnątrz, bowiem niektóre oferują wysoką klasę szczelności.

Sieć oparta na routerze i wzmacniaczach sygnału Wi-Fi vs. Wi-Fi typu mesh | źródło: TP-Link

Dużą zaletą jest ciągłość korzystania z Wi-Fi. Od strony użytkownika wygląda jakby cały czas był podłączony do jednej sieci z tą samą nazwą i hasłem, a także z dobrym zasięgiem w całym domu. Przełączanie się pomiędzy punktami dostępu odbywa się automatycznie – wybierany jest ten zapewniający w danym momencie najlepszą jakość połączenia.

Wi-Fi Mesh umożliwia więc nie tylko bezproblemowe podłączenie do jednej sieci wielu urządzeń, ale też płynne korzystanie ze smartfona czy laptopa, gdy przemieszczamy się po domu. Bez konieczności chociażby logowania się do innej sieci, gdy postanowimy dokończyć pracę czy oglądanie ulubionego serialu na innym piętrze.

TP-Link Deco, czyli Wi-Fi Mesh dla każdego

Skoro już wiemy, czym jest technologia Wi-Fi Mesh i znamy jej przewagi nad tradycyjnymi routerami, wypada podać przykład takiego rozwiązania. Warto nadmienić, że przykład, który – ze względu na łatwość konfiguracji – każdy może zastosować w swoim domu. Mam na myśli system Deco opracowany przez TP-Link.

Mamy do czynienia z serią urządzeń, które są ze sobą kompatybilne, niezależnie od wybranego modelu. Co więcej, jest to rozwiązanie kompleksowe, a więc dostajemy cały sprzęt potrzebny do zbudowania sieci Wi-Fi typu mesh. Ponadto obsługiwanych jest wiele technologii, od Wi-Fi 5 do najnowszego Wi-Fi 7 i w ofercie dostępne są nawet modele, które można umieścić na zewnątrz.

Decydując się na system Deco można zbudować jednolitą sieć z płynnym roamingiem, adaptacyjnym wybieraniem trasy i automatyczną naprawą. Tym wszystkim zarządzają dopracowane algorytmy, a także dostępna jest możliwość samodzielnego uczenia się sieci. Domownicy nie muszą się niczym martwić, zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń czy zapamiętywać danych kilku różnych sieci. Po prostu chodzą po domu i cały czas cieszą się komfortowym dostępem do internetu.

Technologia TP-Link sprawdzi się w domu i w ogrodzie

Urządzenia TP-Link Deco mają różny kształt, co – w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem – pozwala je wkomponować w wystrój wnętrz. Nie rzucają się w oczy, jak typowy router z antenami – zamiast tego prezentują się jak elementy nowoczesnego smart home.

Zacznijmy nietypowo, czyli od ogrodu. Tutaj na uwagę zasługuje model Deco X50-Outdoor, który może pracować na zewnątrz budynku, dostarczając sieci Wi-Fi w ogrodzie, w trakcie grilla czy na basenie. Nie mam na myśli po prostu dostępu do internetu, ale możliwość oglądania filmów 4K. Obudowa jest odporna na wodę i kurz, zgodnie z klasą szczelności IP65. Można go zamontować na słupie lub na ścianie.

Deco X50-Outdoor | źródło: TP-Link

Obecnie za oknem temperatury nie zachęcają do opuszczenia domu, więc wróćmy do jego wnętrza. Wspomniałem wcześniej, że TP-Link Deco to również Wi-Fi 7 – producent oferuje tutaj szereg urządzeń z linii Deco BE. Dostępny jest potężny Deco BE85, który zapewnia trzypasmowy system Mesh Wi-Fi 7 z imponującą prędkością Wi-Fi, osiągającą do 19 Gb/s. Znajdziemy także niewielkie pod względem wymiarów modele Deco BE25 – nie dość, że obsługują sieć Wi-Fi 7, to jeszcze na półce zajmują tyle miejsca, co rodzinne zdjęcie.

Zaawansowani, ale nie najbardziej wymagający użytkownicy, także znajdą coś dla siebie. Przykładowo zestaw składający się z kilku urządzeń Deco X60 pozwala zbudować domową sieć Wi-Fi 6 za rozsądne pieniądze. Dostajemy prędkości Wi-Fi 6, sięgające aż 3000 Mb/s – 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, opóźnienia zredukowane do minimum oraz funkcje bezpieczeństwa, także dla sprzętu smart home.

Deco BE85 | źródło: TP-Link

Można też zdecydować się na Deco X50 z prędkościami sięgającymi 3000 Mb/s i funkcjami inteligentnego uczenia się środowiska sieciowego. Mniej wymagający powinny spojrzeć w kierunku Deco X20 – niższa cena, ale wciąż chociażby Wi-Fi 6 i wysoka przepustowość. Wybór jest ogromny, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby z czasem rozbudować sieć o inne modele, które będą kompatybilne z tymi starszymi.

Jak jednak tym wszystkim zarządzać? Tutaj z pomocą przychodzi mobilna aplikacja TP-Link Deco, która dostępna jest zarówno na smartfony z Androidem, jak i iPhone’y. Wszystkie niezbędne ustawienia podane są w czytelnej i wizualnie atrakcyjnej formie. Potwierdzeniem wysokiej jakości są oceny w sklepach z aplikacjami, które są niemal maksymalne.

Aplikacja TP-Link Deco | źródło: TP-Link

Na koniec zostawiłem jeszcze jedną, świetną wiadomość. Otóż TP-Link zapewnia 3-letnią gwarancję.

PS Jeśli ktoś chce zbudować w domu sieć Wi-Fi typu mesh za niewielkie pieniądze, powinien sprawdzić urządzenia z serii Mercusys Halo. Ceny są atrakcyjne – podobnie jak oferowane możliwości.

