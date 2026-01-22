Nowe urządzenia Sony to gratka dla fanów winyli

Ostatnimi czasy płyty winylowe przeżywają swoją drugą młodość. Sony doskonale o tym wie, dlatego firma zaprezentowała właśnie swoje dwa nowe modele gramofonów. Przy tym, oba mają być dedykowane różnym klientom – od początkujących fanów winyli po zaawansowanych melomanów.

Na samym wstępie warto wyłuszczyć cechy wspólne dla obu zaprezentowanych gramofonów, których jest dość sporo, także w tych istotnych kwestiach. Zarówno PS-LX3BT, jak i PS-LX5BT, oferują w pełni zautomatyzowane odtwarzanie, którego obsługa sprowadza się do kliknięcia jednego przycisku. Cechują się one także przezroczystą, zdejmowaną pokrywą ochronną, wysokiej jakości wkładką gramofonową, aluminiowym talerzem i trzema poziomami wzmocnienia.

W obu przypadkach dostępna jest możliwość odtwarzania płyt w formatach 7 i 12 cali, a także wybór prędkości 33 1/3 oraz 45 obr./min. Co też ważne, oba gramofony pozwalają na odtwarzanie dźwięku nie tylko przewodowo, ale i z użyciem łączności Bluetooth, także w wyższej jakości z kodekiem aptX Adaptive. To tyle, jeśli chodzi o punkty zbieżne.

Sony PS-LX3BT, czyli coś dla rozpoczynających przygodę z winylami

Sony PS-LX3BT to – według producenta – gramofon dedykowany osobom, które właśnie rozpoczynają swoją przygodę z winylami. Nieskomplikowana forma oraz prostota użytkowania będą dla nich kluczowymi cechami.

Dla ułatwienia natychmiastowego rozpoczęcia korzystania, urządzenie oferuje zintegrowany przewód audio oraz przedwzmacniacz gramofonowy. Nie bez znaczenia jest też płynne prowadzenie igły i odtwarzanie ciepłego, analogowego dźwięku, stanowiącego przecież kwintesencję odsłuchu płyt winylowych.

Sony PS-LX3BT (fot. materiały prasowe)

Sony PS-LX5BT to gramofon dla pro-słuchaczy

Dla tych winylomaniaków, którym zależy na większej bezkompromisowości i – przede wszystkim – dźwięku w wyższej jakości, dobrą propozycją może okazać się drugi z zaprezentowanych modeli, czyli PS-LX5BT.

Jak szczyci się producent, każdy element konstrukcji tego modelu został zaprojektowany tak, by tłumić ewentualne niepożądane drgania i – w efekcie – oferować maksymalną czystość dźwięku. W tym celu, obudowa gramofonu jest jednoczęściowa i zwarta, ramię z igłą zostało wykonane z aluminium, a oprócz tego, PS-LX5BT wyposażono w gumową matę.

Za sprawą zastosowania wysokiej klasy wkładki gramofonowej, ma on oferować bogate brzmienie, szeroką scenę dźwiękową. Przez to, model ten będzie przeznaczony do bardziej świadomego, krytycznego słuchania, co ma być przeciwieństwem ciepłego brzmienia PS-LX3BT do codziennego słuchania płyt. Co więcej, dla zapewnienia dźwięku w wysokiej jakości, gramofon został wyposażony w pozłacane gniazda audio.

Sony PS-LX5BT (fot. materiały prasowe)

Ceny i dostępność

Zarówno Sony PS-LX3BT, jak i PS-LX5BT mają pojawić się w sprzedaży od 22 stycznia, czyli już w dniu premiery. Będą one dostępne na oficjalnej stronie Sony oraz u autoryzowanych sprzedawców.

Na chwilę publikacji tego materiału nie znamy jeszcze cen, w jakich zaprezentowane gramofony będą sprzedawane na polskim rynku. Jeśli zaś chodzi o rynek europejski, to niższy model Sony PS-LX3BT został wyceniony na 399 euro (około 1700 złotych), z kolei cena Sony PS-LX5BT wynosi 499 euro (~2100 złotych).